Gerze'de farkındalık turu: belediye ve pazar esnafına organ bağışı eğitimi

Gerze'de farkındalık çalışmaları hız kazanıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde, organ ve doku bağışı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağış Birimi tarafından yürütülen program kapsamında, ilçede kurum ziyaretleri ve saha bilgilendirmeleri gerçekleştirildi.

kurum ziyareti ve iletişim:

Ekipler, Gerze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aziz İstanbullu ve belediye personelini ziyaret ederek organ ve doku bağışının önemi, bağış süreçleri ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve çalışanların konuya ilişkin sorularının yanıtlanması hedeflendi.

pazar yeri esnafına doğrudan bilgilendirme:

Bilgilendirme çalışmaları pazar yeri esnafını kapsayacak şekilde devam etti. Ekipler, esnafa birebir bilgiler vererek broşür dağıtımı yaptı ve organ ile doku bağışının nasıl kayıt altına alındığına dair yönlendirmeler sundu. Uygulamalı ve yüz yüze bilgilendirmenin, toplumda farkındalığı artırmada etkili olduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve saha çalışmaları, ilçede organ ve doku bağışı bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor ve benzer bilgilendirme etkinliklerinin devam etmesi planlanıyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE ORGAN VE DOKU BAĞIŞINA YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BELEDİYE PERSONELİ VE PAZAR YERİ ESNAFI BİLGİLENDİRİLDİ.