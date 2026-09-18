gerzele’de modernleşme: hakkı dereköylü caddesi ulaşımı güvenli hale getirildi

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi'nde sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımlarında yeni bir etabı tamamladı. Mart ayında başlayan dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgenin ana arterlerinden Hakkı Dereköylü Caddesi baştan sona yenilendi. Projenin takipçisi olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetiminde, yolun üstyapı çalışmaları öncesinde uzun ömürlü bir altyapı inşa edildi; amaç, sıcak asfalt serimi öncesi sorun çıkarmayacak sağlam bir zemin oluşturmak oldu.

okul çevresinde güvenlik önlemleri:

Projenin önceliklerinden biri, okul bölgelerinin güvenliğini artırmaktı. Bu doğrultuda cadde üzerinde 2 adet dönel kavşak inşa edilerek riskli ve kazaya açık noktalar kontrol altına alındı. Yapılan düzenlemeler ve tamamlanan yol çizgileri sonrasında, özellikle yaya güvenliğinin artırılması ve araç akışının düzenlenmesi hedeflendi; bu sayede okul saatlerindeki yoğunluk daha öngörülebilir hale getirildi.

altyapı ve kullanılan malzemeler:

Çalışmaların teknik boyutları proje maliyetinin ve kalitesinin önemini gösteriyor. Projede; 860 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki güzergahta yenileme yapıldı, cadde boyunca 2,5 metre genişliğinde modern kaldırımlar oluşturuldu. Toplamda 13.000 metrekare asfalt alanı ile 6.300 metrekare parke döşemesi gerçekleştirildi.

Altyapı takviyesi için 10.000 ton PMT (temel malzemesi) ve üstyapı için 2.500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Bu malzeme miktarları, yolun dayanıklılığını artırmayı ve uzun vadede bakım gereksinimini azaltmayı hedefliyor.

yerel ulaşıma etkisi ve sonuç:

Yenilenen yol yapısı, genişletilen kaldırımlar ve düzenlenen kavşaklarla Hakkı Dereköylü Caddesi, Gerzele Mahallesi'nin ulaşım konforunu doğrudan iyileştirdi. Proje, hem yaya hem de araç trafik güvenliğini artırırken bölgesel erişilebilirliği de güçlendirdi. Tamamlanan yol çizgilerinin ardından cadde ulaşıma açıldı ve günlük trafikte daha düzenli akış bekleniyor.

Genel olarak bu tür altyapı ve üstyapı yatırımlarının uzun vadede bakım maliyetlerini düşürmesi, trafik güvenliğini artırması ve kent yaşam kalitesini iyileştirmesi bekleniyor. Gerzele etabı, Denizli genelindeki benzer projeler için örnek niteliği taşıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GERZELE MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR ETABI DAHA TAMAMLADI. YENİLENEN HAKKI DEREKÖYLÜ CADDESİ, YOL ÇİZGİLERİNİN DE TAMAMLANMASININ ARDINDAN MODERN VE GÜVENLİ YÜZÜYLE ULAŞIMA AÇILDI.