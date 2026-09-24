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Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Gevaş ilçesi Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın çıktı; mahalle sakinleri 112'yi aradı, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği yangını yarım saatte söndürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

yangının başlangıcı ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye intikal eden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahale ile söndürüldü.

yerel tepki ve müdahalenin önemi:

Mahalle sakinlerinin zamanında ihbarı, itfaiye ekiplerinin hızlı erişimini kolaylaştırdı ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu. Olayla ilgili diğer ayrıntılar ve resmi bilgiler yetkililerce paylaşılabilir.

VAN&#039;IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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