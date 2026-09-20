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Gevaş’ta İzzettin Şir Camii’nde Letonyalı turistin ihtida töreni

Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, Gevaş'ta İzzettin Şir Camii'ndeki törenle Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu; 'Veysel' adını aldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gevaş’ta İzzettin Şir Camii’nde Letonyalı turistin ihtida töreni

Gevaş’ta tarihi camide yeni bir başlangıç

Van’ın Gevaş ilçesinde düzenlenen ihtida merasimi, bölgeyi ziyaret eden Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs için dönüm noktası oldu. Mozajevs, yaptığı araştırmalar ve gezi sırasındaki gözlemleri sonucunda İslamiyet’i seçtiğini bildirdi ve ilçe müftülüğüne başvurdu.

Törenin düzenlenişi ve katılımcılar:

İhtida programı, tarihi İzzettin Şir Camiinde, Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından organize edildi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gevaş Kaymakamı Ali Osman Bulat, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurum amirleri ve cami cemaati katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kelime-i Şehadet ve yeni isim:

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslam dininin barış, adalet ve sevgi temellerine vurgu yaparak dinin temel prensiplerini aktardı. Konuşmanın ardından Müftü Geylani’nin rehberliğinde cemaat önünde Kelime-i Şehadet getiren Mozajevs, Müslüman oldu ve hayatında yeni bir isim olan Veysel ismini aldı.

İhtida merasimi sonrası Kaymakam Ali Osman Bulat ve İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Veysel’i tebrik ederek resmi İhtida Belgesini teslim etti. Ayrıca kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan yabancı dilde Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgileri içeren kapsamlı bir kitap seti hediye edildi.

Tören, yapılan dua ve katılımcıların tebrikleriyle son buldu. Gevaş’ın tarihi ve kültürel atmosferi içinde gerçekleştirilen merasim, yerel toplum ve ziyaretçi arasında anlamlı bir birlikteliğe işaret etti.

VAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA DİKKAT ÇEKEN GEVAŞ İLÇESİ, ANLAMLI BİR İHTİDA MERASİMİNE EV...

VAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA DİKKAT ÇEKEN GEVAŞ İLÇESİ, ANLAMLI BİR İHTİDA MERASİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BÖLGEYİ ZİYARET ETMEK AMACIYLA İLÇEYE GELEN LETONYA UYRUKLU ANDYEJS MOZAJEVS, BİR SÜREDİR YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR VE GEZİ BOYUNCA EDİNDİĞİ İZLENİMLER NETİCESİNDE İSLAMİYET’İ SEÇMEYE KARAR VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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