Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Gevaş’te taşlar yeniden hayat buluyor: Selçuklu mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti onarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesiyle Gevaş'ta Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu mezarlığında restorasyon çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gevaş’te taşlar yeniden hayat buluyor: Selçuklu mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti onarılıyor

Gevaş’te sürdürülen çalışmalar hız kesmiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Van’ın Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Kümbeti ile tarihi Selçuklu mezarlığı alanında kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

restorasyon ve alan düzenlemesi:

Yaklaşık 50 dönümlük arazide yürütülen çalışmalarda, mezar taşları üzerindeki eşsiz yazılar ve geleneksel motifler titizlikle korunuyor. Mezar taşlarının temizliği ve restorasyonu planlı biçimde gerçekleştiriliyor; aynı zamanda ziyaretçilerin güvenli ve rahat dolaşabilmesi için yürüyüş yolları düzenleniyor. Alana ilişkin aydınlatma çalışmaları ile birlikte, bölgenin tarihine ışık tutacak bir müze alanının oluşturulması da projede öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

saha incelemeleri ve kamu bilgilendirmesi:

Çalışmaların hızla ilerlediği bölgede yürütülen işlemler, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Van Valiliği tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, çalışmaların yerinde takip edildiği bildirildi ve Vali Ozan Balcı’nın alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem koruma hem de ziyaretçi deneyimi açısından önemli kazanımlar hedefleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “GELECEĞE MİRAS PROJESİ” KAPSAMINDA VAN’IN GEVAŞ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “GELECEĞE MİRAS PROJESİ” KAPSAMINDA VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN HALİME HATUN KÜMBETİ VE TARİHİ SELÇUKLU MEZARLIĞI’NDA KAZI, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta Timsal Karabekir ile tarihin kalbine yolculuk söyleşisi gençlerle buluşt...
images

Muş’un meralarından sofralara uzanan tandır büryanı
images

Necatibey Konağı özgün dokusuyla Giresun'un kültür hayatına geri döndü
images

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği