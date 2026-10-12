Dolar 49,3533 -0,01%
Euro 55,1456 +0,17%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.624,50 -0,37%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Geyve'de meyve yüklü römorkun devrilmesine neden olan zincirleme kaza: 2 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada AK Parti yönetim kurulu üyesi Adnan İzmir yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:09

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 21:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Geyve'de meyve yüklü römorkun devrilmesine neden olan zincirleme kaza: 2 ölü

Geyve'de meyve yüklü römorkun devrilmesine neden olan zincirleme kaza

Sakarya'nın Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana gelen kazada, meyve yüklü römork taşıyan traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme çarpışma sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin arasında AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir bulunuyor.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Adnan İzmir idaresindeki meyve yüklü römork taşıyan traktör ile hafif ticari araç ve tırın karıştığı çarpışma sırasında, traktörün devrildiği bildirildi. Çarpışmanın şiddeti üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan bir Suriye uyruklu yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ayrıca bir diğer Suriye uyruklu yolcu ile hafif ticari araçta bulunan iki kişinin yaralandığı; ismi öğrenilemeyen tır sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledilerek tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Emniyet birimleri kazaya ilişkin inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü bildirildi.

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE MEYVE YÜKLÜ TRAKTÖR, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK...

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE MEYVE YÜKLÜ TRAKTÖR, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası