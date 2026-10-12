Geyve'de meyve yüklü römorkun devrilmesine neden olan zincirleme kaza: 2 ölü

Geyve'de meyve yüklü römorkun devrilmesine neden olan zincirleme kaza

Sakarya'nın Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana gelen kazada, meyve yüklü römork taşıyan traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme çarpışma sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin arasında AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir bulunuyor.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Adnan İzmir idaresindeki meyve yüklü römork taşıyan traktör ile hafif ticari araç ve tırın karıştığı çarpışma sırasında, traktörün devrildiği bildirildi. Çarpışmanın şiddeti üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan bir Suriye uyruklu yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ayrıca bir diğer Suriye uyruklu yolcu ile hafif ticari araçta bulunan iki kişinin yaralandığı; ismi öğrenilemeyen tır sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledilerek tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Emniyet birimleri kazaya ilişkin inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü bildirildi.

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE MEYVE YÜKLÜ TRAKTÖR, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.