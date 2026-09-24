GİBTÜ'den geleneksel tıp alanına yeni merkez: kanıta dayalı araştırma ve eğitim

GİBTÜ, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yeni bir merkez kurdu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), sağlık alanındaki araştırma ve eğitim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT)'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Merkezin kuruluşu, üniversitenin sağlık alanında akademik yapılanmasını destekleyecek şekilde planlandı. Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin eğitim, bilimsel araştırma ve uygulamayı bir arada yürütme hedefini vurguladı.

bilimsel yaklaşım ve hedefler:

Prof. Dr. Şehmus Demir, merkezde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemler ve kanıta dayalı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacağını belirtti. Demir, GETAT'ın üniversitenin disiplinler arası araştırma kapasitesine katkı sağlayacağını ve sağlık alanındaki eğitim faaliyetlerini güçlendireceğini söyledi.

Rektör, üniversitenin yenilikçi çalışmalarla toplum sağlığına katkı üretmeyi amaçladığını; merkezin nitelikli bilimsel çalışmaların geliştirilmesine, yeni akademik iş birliklerinin kurulmasına ve eğitim programlarının çeşitlenmesine destek olacağını ifade etti.

akademik yapılanma ve iş birlikleri:

GETAT Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aliye Bulut merkezin kuruluş sürecine ve öncelikli çalışma alanlarına ilişkin bilgi verdi. Bulut, merkezin 6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik doğrultusunda kurulduğunu hatırlattı ve amaçların bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, disiplinler arası ortak çalışmaların artırılması ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Bulut ayrıca lisansüstü eğitim programları için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapıldığını, GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun oluşturulmasının planlandığını ve Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Merkezin faaliyetleri üniversite sınırlarını aşacak şekilde tasarlandı. Bulut, GİBTÜ ile Gaziantep Şehir Hastanesi arasında akademik ve klinik iş birlikleri kurulacağını; bu kapsamda hastanede GETAT uygulamalarının sahaya taşınacağını belirtti. Planlar arasında, Gaziantep Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesinde Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aykanat tarafından hipnoterapi hizmeti sunulması yer alıyor.

Konuşmaların ardından merkez resmen faaliyete geçti. GETAT aracılığıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, lisansüstü ve mesleki eğitimlerin desteklenmesi, sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve disiplinler arası akademik iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Üniversite yetkilileri, merkezin hem akademik hem de klinik alanlarda sürdürülebilir projeler üretmesi ve şehirdeki sağlık ekosistemine katkı sağlaması için adımların takip edileceğini belirtti.

GİBTÜ’DE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETE AÇILDI