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GİBTÜ’lü genç şefler GastroAntep 2026'da birinciliğe ulaştı

GİBTÜ Gastronomi öğrencileri, GastroAntep 2026 Üniversiteli Şefler Yarışması'nda birinci oldu; Gaziantep lezzetlerini çağdaş sunumla yorumlayıp 40 bin TL kazandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GİBTÜ’lü genç şefler GastroAntep 2026'da birinciliğe ulaştı

GİBTÜ öğrencilerinden GastroAntep’te öne çıkan zafer

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, GastroAntep 2026 kapsamında düzenlenen Üniversiteli Şefler Yarışması’nda birincilik kürsüsüne çıktı. Organizasyonu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada ekip, jüri değerlendirmesinde ilk sırayı alarak 40 bin TL ödülün sahibi oldu.

Menüde gelenekselden moderne dikkat çeken üçlük:

Yarışmada jüri karşısına çıkan menüde başlangıç olarak Sakla Bakça, ana yemekte Antep Harmanı ve tatlı bölümünde Fıstıklı Cüdele yer aldı. Öğrenciler, Gaziantep’in karakteristik yerel ürünlerini ve kuşaktan kuşağa aktarılan teknikleri çağdaş sunum ve modern gastronomi uygulamalarıyla birleştirerek özgün bir anlatım oluşturdu.

Hazırlık sürecinde mutfak kültürünün özgün öğeleri korunurken, yeni teknik ve fikirlerle zenginleştirilen lezzetler, jüri değerlendirmesinde özgünlük ve teknik yeterlilik açısından yüksek puan aldı. Ekip, geleneksel pişirme anlayışına müdahaleyi dengeli kullanarak hem mirası korudu hem de yenilikçi bir dil geliştirdi.

Akademik destek ve uygulamalı eğitimin katkısı:

Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın, öğrencilerin başarısını bölümün eğitim vizyonuna bağladı. Taşkın, değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: "Bu birincilik, öğrencilerimizin bilgi, beceri, emeklerinin önemli bir göstergesidir."

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir önderliğinde uygulamalı eğitime ağırlık veren üniversitenin yaklaşımı, öğrencilerin yarışma ortamında mesleki becerilerini sergilemesine ve sektör beklentilerini deneyimlemesine olanak tanıdı. Akademik kadronun rehberliği ve uygulamalı atölye çalışmaları, ekiplerin sahadaki performansını doğrudan etkiledi.

GİBTÜ’lü genç şeflerin kazandığı bu derece, Gaziantep mutfağının zenginliğini yeni kuşaklara aktarma çabasının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Hem üniversitenin eğitim modelini hem de kentin gastronomi mirasını görünür kılan başarı, bölümlerin geleceğe yönelik çalışmaları için motivasyon kaynağı oldu.

Gelecek dönemde GİBTÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, geleneksel lezzetlerin korunması ve çağdaş gastronomiyle buluşturulması yönündeki eğitim hedeflerini sürdürmeyi planlıyor; elde edilen birincilik ise bu stratejinin ilk somut sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ...

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, GASTROANTEP 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELİ ŞEFLER YARIŞMASI’NDA BİRİNCİ OLARAK 40 BİN TL’LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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