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Gıda güvenliğinde şeffaflık: Manisa'da denetimler cepte

Manisa Büyükşehir'in Denetim Cepte uygulamasıyla işletmelere QR kod tanımlandı; vatandaşlar denetim tarihini, hijyen durumunu görüp şikayet iletebilecek.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gıda güvenliğinde şeffaflık: Manisa'da denetimler cepte

Manisa'da denetimler dijitalleşti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini dijital ortama taşıdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Denetim Cepte uygulamasıyla işletmelere ilişkin denetim bilgileri vatandaşların erişimine açıldı. Amaç, denetim süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi ve doğrudan geri bildirim toplanması olarak açıklandı.

QR kodla şeffaflık:

Uygulama kapsamında her işletmeye özel QR kod oluşturularak işyerlerine yerleştirildi. Vatandaşlar telefonlarıyla bu kodu okuttuklarında işletmenin son denetim tarihini, denetim sonuçlarını ve hijyen uygunluk durumunu görüntüleyebilecek. Ayrıca sistem üzerinden memnuniyet bildirimi veya şikayet iletme imkânı bulunuyor.

Sisteme gönderilen bildirimler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak; iletiler yalnızca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından görüntülenerek ilgili birimlere aktarılacak. Bu sayede vatandaş geri bildirimi ile denetim takibi arasında doğrudan bir köprü kurulması hedefleniyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uygulamanın halkın bilgiye erişimini kolaylaştıracağını belirterek, 'Manisa’da gıda güvenliği artık cebinizde. İşletmelerdeki QR kodu okutarak o yerin denetlenme tarihini görebilir, şikayetinizi anında bize bildirebilirsiniz. Butona bastığınızda ekiplerimiz en kısa sürede yanınızda olacak. Ayrıca halk sağlığından ödün vermeyen tüm işletmelerimize Denetim Belgesi vereceğiz,' dedi.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da uygulamanın denetim süreçlerinin takibi ve bilgilendirme açısından önemli bir yenilik olduğunu vurguladı: 'Denetim Cepte ile gerçekleştirdiğimiz denetim, gıda güvenliği ve hijyen çalışmalarını vatandaşlarımızın erişimine sunacağız. Denetimleri elektronik ortamda kayıt altına alarak kontrollerimizi daha kolay ve etkin şekilde gerçekleştirebileceğiz.'

Uygulamayı duyan esnaf da destek verdi. İşletme sahibi Hebat Aslan, QR kod aracılığıyla vatandaşların denetim bilgilerine kolay erişiminin müşteriler ve işletmeciler için faydalı olacağını belirterek, 'Uygulama hem vatandaşlar hem de bizim için daha güzel olacak' ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN DENETİMLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDI. HAYATA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN DENETİMLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDI. HAYATA GEÇİRİLEN ‘DENETİM CEPTE’ UYGULAMASIYLA İŞLETMELERE ÖZEL QR KODLAR TANIMLANDI. VATANDAŞLAR, BU KODLARI OKUTARAK İŞLETMELERİN SON DENETİM TARİHİNİ VE HİJYEN UYGUNLUK DURUMUNU GÖREBİLECEK, MEMNUNİYET VE ŞİKAYETLERİNİ DOĞRUDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLETEBİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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