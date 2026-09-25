gıda makinelerinde fiyat yetmiyor: rekabet satış sonrası hizmette şekilleniyor

Üretim kesintisi maliyeti ve servis gerekliliği:

Gıda fabrikalarında bir makinenin durması, hammadde kaybından teslimat gecikmesine kadar doğrudan finansal sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle makine tedarikçileri artık yalnızca satılan ürüne odaklanmıyor; kurulum, devreye alma, yedek parça temini ve teknik destek hizmetleri de alım kararında belirleyici hale geliyor.

Satış sonrası hizmetin yatırım geri dönüşündeki rolü:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, makine satın alma kararında fiyat kadar servis ve teknik desteğin önem kazandığını vurguluyor. Tecelli, "Bizim açımızdan makinenin müşteriye teslim edilmesi işin sonu değil, aslında yeni bir sürecin başlangıcı" diyerek, destek altyapısının yatırımın gerçek değerini gösterdiğine dikkat çekiyor. Üreticiler için makinenin sürekli çalışır durumda tutulması, yapılan yatırımın geri dönüşünü doğrudan etkiliyor.

Teknik ekip, eğitim ve uzun vadeli müşteri ilişkileri:

Tecelli ayrıca, "Makineyi satabilirsiniz ama müşteriniz üretim sırasında sorun yaşadığında yanında değilseniz, yaptığınız yatırımın gerçek değerini ortaya koyamazsınız" ifadesiyle teknik ekiplerin deneyimi ve kullanıcı eğitimlerinin önemini öne çıkarıyor. STK Makinenin bakışına göre, uzun vadeli müşteri memnuniyeti satış sonrası hizmet kalitesiyle sağlanacak; böylece sektör içi rekabet sadece makinelerin teknolojik yeteneğiyle değil, hizmet ağının gücüyle şekillenecek.

Sonuç olarak gıda makineleri tedarikinde fiyat hâlâ önemli olsa da, hizmet paketinin kapsamı, hızlı yedek parça erişimi, etkin devreye alma süreçleri ve operatör eğitimleri alım kararlarında belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ,