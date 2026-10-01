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Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük

Giresun Ticaret Borsası seçiminde mevcut başkan Hamza Bölük 155 oy alarak rakibi Ahmet Ak'ın 136 oyun önünde 19 farkla yeniden seçildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük

Giresun Ticaret Borsası'nda seçim sonuçlandı

Giresun Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Hamza Bölük ile Gaffaro Fındık firmasının sahibi Ahmet Ak yarıştı. Borsa üyeleri, yeni dönemin yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti.

seçim süreci:

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi; sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Çekişmeli geçen yarışta üyeler toplamda 291 oy kullandı.

oy dağılımı ve sonuç:

Sayım tamamlandığında, mevcut başkan Hamza Bölük 155 oy alırken, rakibi Ahmet Ak 136 oy aldı. Böylece Bölük, 19 oy farkla seçimi kazanarak güven tazeledi ve yeni dönemde başkanlık görevini sürdürecek.

GİRESUN TİCARET BORSASINDA MEVCUT BAŞKAN HAMZA BÖLÜK YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

GİRESUN TİCARET BORSASINDA MEVCUT BAŞKAN HAMZA BÖLÜK YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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