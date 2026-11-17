Giresun yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Giresun’un doğa turizmi açısından öne çıkan bölgelerinden Kulakkaya ve Kümbet yaylaları, sonbaharın gelişini renkli bir palet halinde davetkar görüntülerle karşılıyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren mevsim değişimi, geniş orman örtüsünü sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürüdü.

yaylaların renk cümbüşü:

Çam ağaçlarının koyu yeşili ile yaprak döken türlerin sarı ve kahverengi tonları arasında oluşan kontrast, vadiler boyunca uzanan köy ve obalarla birleşerek kadrajlarda derinlik kazandı. Dronla kaydedilen görüntüler, orman dokusunun ve yayla dokusunun bir araya geldiği alanlardaki mevsimsel geçişi net şekilde ortaya koyuyor.

dronla yakalanan manzaralar:

Havadan yapılan çekimler, Kulakkaya ve Kümbet çevresindeki topografyanın ve yerleşimlerin sonbahar paletiyle nasıl uyum sağladığını gözler önüne serdi. Vadiler boyunca serpiştirilmiş köy ve obalar, doğanın farklı renk tonları içinde insani dokunuşlar olarak öne çıkıyor ve bölgenin doğal güzelliklerini vurguluyor.

Bu görsel şölen, Giresun’un yayla turizmi potansiyelini yeniden hatırlatırken, sonbahar mevsiminin bölgedeki peyzaj değerine kattığı estetik zenginliği de belgeledi.

GİRESUN’DA DOĞA TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİ ARASINDA YER ALAN KULAKKAYA VE KÜMBET YAYLALARINDA SONBAHARIN OLUŞTURDUĞU RENK CÜMBÜŞÜ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.