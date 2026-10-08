Giresun'da doğa yürüyüşünde Tepesi Delik Obruğu'nun yer altı göleti dronla görüntülendi

Tepesi Delik Obruğu dronla belgelendi

Giresun'un Alucra ilçesinde yer alan ve içinde bir yer altı göleti barındıran Tepesi Delik Obruğu, bölgeye düzenlenen doğa yürüyüşünde havadan dron görüntüleriyle kayıt altına alındı. Etkinlik, doğal yapının hem üstten hem de çukurun içinden elde edilen görüntülerle dikkat çekmesini sağladı.

etkinliğin rotası ve katılım:

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Çalgan köyünden başlayıp Boyluca köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik bir parkuru kapsadı. Toplamda yaklaşık 80 doğasever katıldı ve etkinlik hem amatör doğa yürüyüşçülerini hem de teknik ekipleri bir araya getirdi.

obruğun keşfi ve güvenlik:

Yürüyüş sırasında bölgeyi havadan kayıt altına alan dron görüntüleri, obruğun çevresindeki zengin bitki örtüsünü ve çukurun ağzındaki oluşumları ortaya koydu. Obruğun derinliklerine inen katılımcılar, dağcıların sağladığı güvenlik desteğiyle ip ve teknik ekipman kullanarak içindeki göleti yakından görme imkânı buldu. Katılımcılar, yer altında saklı kalan bu doğal oluşum karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

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Etkinlik, bölgedeki doğal değerlerin belgelemeye ve güvenli keşfe açık olduğuna işaret ederken, dron gibi teknolojilerin saha çalışmaları ve doğa gözlemleri için nasıl kullanılabileceğini de gösterdi. Katılımcılar ve organizatörler, benzer keşiflerin sürdürülebilir biçimde planlanmasının önemine vurgu yaptı.

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNDE BULUNAN VE İÇERİSİNDE YER ALTI GÖLETİ BARINDIRAN "TEPESİ DELİK OBRUĞU", DOĞASEVERLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YÜRÜYÜŞTE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ