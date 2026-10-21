Giresun'da sahada budama eğitimiyle verim ve kaliteyi yükseltme çalışmaları

Fındık bahçelerinde uygulamalı budama eğitimleri sürüyor

Giresun'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sahada uygulamalı budama eğitimi düzenlendi. Eğitimler, Giresun Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle yürütülen 'Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi' projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Program, Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle iki haftadır teorik ve uygulamalı oturumlar halinde devam ediyor. Bu kapsamda Keşap ilçesine bağlı Gönüllü köyündeki fındık bahçesinde uygulamalı budama gösterisi yapılarak üreticilere pratik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Eğitimlerde budama tekniklerinin yanı sıra gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımı ve zararlılarla mücadele konuları ele alındı. Programın saha aşamasını yürüten uzmanlar, doğru budama uygulamalarının hem verim hem de ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Fındık Araştırma Enstitüsü Ziraat Teknikeri Aşkın Çaykara uygulamanın hastalıklarla mücadeleye ve randımanın artmasına katkı sağlayacağını belirtti: 'Yaptığımız uygulamanın fındıkta verim ve randımanın artırılmasına, hastalıklarla mücadeleye önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyim.'

TEKFINDIK Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Saha Sorumlusu Aykut Apaydın da eğitimin amacını üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek olarak özetleyerek, budama ile birlikte gübreleme ve diğer bakım çalışmalarının önemine dikkat çekti: 'Fındığın değerini artırmak için verim ve kalitesini mümkün olduğunca yükseltmemiz gerekiyor. Bu sayede üreticimiz de daha fazla kazanacak.' dedi.

Üreticilerin deneyimleri ve öğrenimleri:

Eğitime katılan üreticiler, uygulamalı çalışmalar sayesinde bahçelerindeki hataları görme ve doğru yöntemleri öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi. 72 yaşındaki üretici Saynur Türkmenoğlu, yaklaşık 9 dönüm fındık bahçesinin bakımını büyük ölçüde kendisinin yaptığını belirterek, 'İşçi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle budamayı da öğrenmek istiyorum' ifadesini kullandı. Türkmenoğlu, sahada yapılan uygulamalarla doğru ve yanlış budama tekniklerini öğrenmeyi ve bu bilgileri kendi bahçesinde uygulamayı amaçladığını aktardı.

Yine üreticilerden Özlem Ok, çocukluğundan beri fındık üretiminde yer aldığını ve yaklaşık 30 dönüm bahçeleri bulunduğunu, bazı yıllar 4-5 ton ürün aldıklarını söyledi. Ok, kahverengi kokarca zararlısı ve hastalıkların verimi olumsuz etkilediğini belirterek iki haftalık eğitimlerde gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımı ve zararlılarla mücadele konularında bilgi edindiğini, öğrendiklerini çevresiyle paylaşacağını ifade etti.

Gülçin Özkan da yaklaşık 10 dekar bahçeden 1,5-2 ton aralığında ürün aldıklarını belirterek eğitimlerin faydalı olduğunu, kahverengi kokarca ile mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri, tuzak kullanımı ve doğru ilaçlama dönemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Mehmet Yılmaz ise uygulamalı eğitimin, üreticilerin 'doğru bildikleri yanlışları' görmesine imkan tanıdığını ve her bahçenin kendine özgü budama yöntemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Katılımcılar, artan üretim maliyetleri karşısında daha az alandan daha kaliteli ve verimli ürün elde etmenin önemine dikkat çekerken, modern tarım teknikleri ve doğru bakım uygulamalarıyla küçük arazilerde de verim artışının sağlanabileceğini belirtti. Eğitimlerin proje kapsamında devam edeceği bildirildi.

Giresun’da fındıkta verimi artırmak için uygulamalı budama eğitimi veriliyor