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Giresun'da son yolculuk: Kırıkkale'de şehit düşen polis toprağa verildi

Şehit polis Batuhan Sarıyalçınkaya, Kırıkkale’deki kazada yaşamını yitirdikten sonra Şebinkarahisar’da eşi ve oğlunun da katıldığı törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Giresun'da son yolculuk: Kırıkkale'de şehit düşen polis toprağa verildi

Şebinkarahisar'da cenaze töreni

Kırıkkale'de olay yeri incelemesi yaparken başka bir aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya için Şebinkarahisar ilçesine bağlı Avutmuş Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Sanduka üzerine örtülen Türk bayrağı'nın başında aile fertleri ve meslektaşları duygusal anlar yaşadı. Törene katılanlar arasında Giresun Valisi Mustafa Koç ve İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş de yer aldı.

Aile ve meslektaşların duyguları:

Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya, törene polis üniformasıyla katılırken, 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü de babasının başında polis kıyafetiyle yer aldı. Ailenin ve yakınlarının tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Sarıyalçınkaya'nın evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, eşinin ailesine ait mezarlığa götürülerek burada toprağa verildi.

Görev geçmişi ve kaza ayrıntıları:

Batuhan Sarıyalçınkaya 27 Nisan 1988 tarihinde Erzincan'da doğdu. 23 Eylül 2016 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Sarıyalçınkaya, son olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

Olay, 17 Eylül tarihinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ölümlü trafik kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan Sarıyalçınkaya'ya başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIRIKKALE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA BAŞKA BİR...

KIRIKKALE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA BAŞKA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU BATUHAN SARIYALÇINKAYA, EŞİNİN MEMLEKETİ GİRESUN’UN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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