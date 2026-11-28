Giresun'da trafikte motor yangını: araç kullanılamaz hale geldi

Giresun merkez Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sahibi M.A.'ya ait Volkswagen Polo marka otomobilde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre Volkswagen Polo seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi; ancak kısa sürede alevler büyüyerek aracı tamamen sardı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından endişe içinde izlendi.

müdahale ve inceleme:

Duyulan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRESUN’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL, MOTOR KISMINDAN ÇIKAN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.