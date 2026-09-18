Giresun'da ulaşımda yeni safha: Dal-Çık çalışmaları başladı, Güney Çevre Yolu 2027 yatırım programına sunuldu

Giresun'da dal-çık projesinde saha hazırlıkları başladı

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan projede saha hazırlıklarının başladığını ve bölgedeki altyapı hatlarının başka yerlere taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Amaç, imalat aşamasına geçildiğinde ulaşımın aksamamasını sağlamak.

Saha çalışmaları ve zamanlama:

Elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi için yapılan hazırlıklar hız kazandı. Alkan, yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin planlandığını; bu düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Dal-Çık imalatlarının hızlanacağını belirtti.

Alkan, projeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Henüz kazma vurulmamış olsa da Dal-Çık Projesi başladı. Şu anda çalışma yapılacak bölgede bulunan elektrik, telefon gibi hatların başka alanlara kaydırılması noktasında çalışmalar ivme kazandı. Ardından çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması adına yol bağlantıları ve kavşak çalışmaları yapılacak. Sonrasında Dal-Çık çalışmaları hız kazanacak. Yaklaşık iki yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizin gündeminde bulunan Dal-Çık, iki yıl sonra şehrin beklediği değil, kullandığı bir hizmet haline gelmiş olacak."

Güney Çevre Yolu projesi 2027 programına sunuldu:

Alkan, kent için planlanan diğer büyük yatırımın yaklaşık 8,5 kilometrelik Güney Çevre Yolu olduğunu; bunun yaklaşık 6,5 kilometresinin tünel, kalan bölümünün ise yol ve viyadüklerden oluşacağını söyledi.

Projenin yatırım büyüklüğüne dikkat çeken Alkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmelerin ardından projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programında da ilettiklerini ve bakanın projenin 2027 Yatırım Programı'na sunduğunu, projenin yakın takipçisi olduğunu aktardığını kaydetti.

Alkan'ın verdiği takvime göre saha hazırlıkları tamamlandığında, Dal-Çık ve Güney Çevre Yolu kent ulaşımının önemli bir parçası haline gelecek ve planlanan süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI HÜSEYİN ALKAN, ŞEHRİN EN FAZLA TRAFİK SORUNUNU YAŞANDIĞI KARADENİZ SAHİL YOLU ŞEHİRİÇİ GEÇİŞİ İÇİN DAL-ÇIK PROJESİNİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI