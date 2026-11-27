Giresun'un kaybolan lezzeti tavşan içi evlerde yaşatılıyor

Giresun mutfağının nadir görülen yöresel tatlarından biri olan tavşan içi, yufka içine yerleştirilen pirinç pilavı ve kuru üzümle hazırlanıp tavada kızartıldıktan sonra şerbetle servis ediliyor. Günümüzde üretimi azalsa da bazı evlerde gelenek sürdürülüyor; tatlı, hem hazırlanışı hem de özgün tadıyla bölge mutfaklarının dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Hazırlanışı:

Yufka önceden hazırlanıyor ve arasına iç malzeme olarak pirinç pilavı ile kuru üzüm konuyor. Ardından ıslatılan yufka tereyağında kızartılıyor, iç malzeme yerleştirildikten sonra tekrar kızartma işlemi uygulanıyor. Son aşamada üzerine şerbet dökülerek servis ediliyor. Yörede bu yöntemi uygulayanlardan Sevim Karakoç, yapım aşamasını anlatarak yöresel tabirin köyden köye değişebildiğini vurguluyor.

Geleneksel anlamı:

Alucra başta olmak üzere Giresun’un farklı köylerinde bazen farklı isimlerle anılan tatlı, eskiden özel günlerde ve eve gelen kıymetli misafirler için hazırlanıyordu. Ayşe Karaçam bu geleneğe değinerek, tatlının geçmişte misafir ağırlamada önemli bir yeri olduğunu ve bugün nadiren yapılsa da bilenlerin ve yapanların hâlâ mevcut olduğunu belirtiyor. Uzun vadede böyle yöresel lezzetlerin unutulmaması gerektiği halk arasında sıkça dile getiriliyor.

GİRESUN’DA BU TATLIYI HAZIRLAYAN SEVİM KARAKOÇ, GİRESUN’UN FARKLI KÖYLERİNDE DEĞİŞİK İSİMLERLE ANILAN TATLI, HEM HAZIRLANIŞI HEM DE KENDİNE ÖZGÜ LEZZETİYLE YÖRE MUTFAĞININ DİKKAT ÇEKEN ÖRNEKLERİ ARASINDA YER ALDIĞINI SÖYLEDİ.