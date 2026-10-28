Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen bir kişi bir apartmanın giriş kapısını zorlayarak açmaya çalıştı. Şahsın hamlesi sırasında kapının camı patlayıp kırıldı ve cam parçaları vücudunun çeşitli yerlerine saplandı.

Kırılan cam parçaları nedeniyle şahsın vücudunda derin kesikler oluştu ve olay yerinde aşırı kan kaybı başladı. Yaralının hareket etmesiyle apartman girişi ve merdivenler kan izleriyle doldu; bina sakinleri olay karşısında panik yaşadı.

Müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya binanın girişinde ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından, aşırı kan kaybı nedeniyle durumunun ciddi olduğu belirlenen şahıs ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bina içinde ve merdiven boşluğunda oluşan kan izleri, olay anında yaşananların şiddetini gözler önüne serdi; mahalle sakinleri kısa süreli büyük korku yaşadı.

Komşuların değerlendirmesi:

Yaşanan arbedenin ardından apartman sakinleri, yaralanan şahsın babasıyla bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Sakinler, benzer olayların tekrarlanmaması koşuluyla şahıs ve ailesinden şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Olayın ardından polis ekipleri binada ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ayrıntıları ve yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgilerin hastane müdahalelerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

OLAY YERİ