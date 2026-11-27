Giriş katındaki dairede çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı

Karaman'da, Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar çevredekilerin dikkatini çekti ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Müdahale ve tahliye:

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Olay sonrası inceleme:

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri dairede inceleme yapıyor; yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

Karaman’da apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu: 1 kişi dumandan etkilendi