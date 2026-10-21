Girişimcilik yolculuğu 9,45 milyon TL destekle hızlandı: İzmir Ekonomi, Teknopark İzmir ve İnci Holding iş birliği

İzmir merkezli iş birliği gerçek projelere kaynak sağladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Teknopark İzmir ve İnci Holding ortaklığında hayata geçirilen BİGG ASSİST hızlandırma programı, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere somut bir finansman ve rehberlik desteği sundu. Program kapsamında bilişim, biyoteknoloji, makine ve yazılım gibi farklı alanlardan projeler geliştiren 6 girişimci, TÜBİTAK desteğiyle toplam 9.450.000 TL hibe almaya hak kazandı.

Program yapısı ve destek dağılımı:

Girişimciler, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve iş planı oluşturma gibi konularda toplam 180 saatlik eğitim aldı. Ayrıca iş kliniği uzmanlarıyla birebir görüşmeler yaparak proje ihtiyaçlarına özel desteklerden faydalandılar. TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı 2026 yılı birinci çağrısı sonuçlarına göre Türkiye genelinde 91 girişimci desteklenirken, bu programın mezunları arasında yer alan 6 proje özellikle öne çıktı. Bu projelerin sahipleri Oğuz Kuru, Esat Daşdemir, Arslan Arslan, Arda Şimşek, Emre Koçana ve Müjde Burcu Hancı olarak açıklandı.

Hazırlık sürecinin somut bir ürünü olarak beş girişimci 1.350.000 TL, bir girişimci ise eş yatırım kapsamında 2.700.000 TL tutarında yatırım desteği almaya hak kazandı. Bu dağılım, programın stratejik seçim ve yol haritası çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Akademik destek ve uzun vadeli hedefler:

İzmir Ekonomi Üniversitesi yetkilileri, akademik bilginin sadece yayınlarda kalmaması gerektiğini, bunun toplumsal fayda ve ekonomik değere dönüştürülmesinin üniversitenin önceliği olduğunu vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik arasında güçlü bir bağ kurulmasının hedeflendiğini belirterek gençlerin fikirlerini somut girişimlere dönüştürebilecekleri bir ekosistem oluşturma amacını yineledi.

Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de her fikrin kendine özgü ihtiyaçlarına göre yol haritası hazırlandığını açıkladı. Ofis müdür vekili Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz, girişimcilerin aldığı başarının üniversitenin girişimcilik kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ifade etti. Proje Geliştirme Uzmanı Yeliz Koç Erikan ise yatırımcı sunumları, hedef kitle analizi ve ticarileşme potansiyeli üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti.

Gelecek aşamalar: prototipten pazara

Destek alan girişimciler önümüzdeki dönemde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürecek, projelerinin prototiplerini hazırlayacak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için pazar odaklı çalışmalar yürütecekler. Ek olarak ekip kurarak yeni istihdam imkânları yaratmak ve geliştirdikleri yenilikçi çözümleri ulusal ile uluslararası pazarlara taşımak uzun vadeli hedefler arasında yer alıyor.

Bu süreç, akademik bilgi ile sanayi deneyimini bir araya getirmenin yanı sıra yatırımcı ilgisini çekebilecek sağlam iş modelleri geliştirmeyi de amaçlıyor. BİGG ASSİST örneği, yerel iş birliklerinin nasıl ölçeklenebilir girişimlere dönüşebileceğinin somut bir göstergesi olarak sunuluyor.

Sonuç olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Teknopark İzmir ve İnci Holding ortaklığındaki bu program hem bireysel girişimcilerin önünü açtı hem de bölgesel bir inovasyon ekosisteminin oluşumuna katkı sağladı. Sağlanan 9.450.000 TLlik kaynak, seçilen projelerin ticarileşme süreçlerinde önemli bir itici güç olarak rol oynayacak.

GİRİŞİMCİLER, PROGRAM KAPSAMINDA İŞ FİKİRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YATIRIMCI SUNUMLARININ VE İŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI KONULARINDA EĞİTİM ALDI VE İŞ KLİNİĞİ UZMANLARIYLA BİREBİR GÖRÜŞME İMKANI BULDU.1