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Girlevik şelalesinden çamurlu sel: restoranlar suyla doldu, yol ulaşıma kapandı

Girlevik Şelalesi'nden taşan çamurlu su, Çağlayan'daki restoranlarda hasara yol açtı; Sansa Deresi mevkiinde Erzurum-Erzincan kara yolu tek yönlü kapandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Girlevik şelalesinden çamurlu sel: restoranlar suyla doldu, yol ulaşıma kapandı

Erzincan'da Girlevik Şelalesi taşkını hayatı etkiledi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından Girlevik Şelalesi'nden çamurlu sel suları akmaya başladı. Çağlayan beldesinde sel sularıyla birlikte şelalenin rengi çamura döndü ve bölgedeki işletmeler olumsuz etkilendi.

Restoranlarda tahliye çalışmaları:

Belde merkezindeki bazı restoranlarda su baskınları görüldü. İşletme sahipleri, su baskınlarının etkisini azaltmak ve eşyalarını korumak amacıyla masa ve sandalyeleri güvenli bölgelere taşımaya başladı. Çalışanlar, müşterilerin güvenliğini sağlamaya öncelik veriyor.

Kara yolu ulaşıma kapandı:

Selin etkisiyle Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi de ulaşıma kapatıldı; bölge tek yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor. Sürücülere güzergâh durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü, yetkililerin ve vatandaşların yeni yağışlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ GİRLEVİK ŞELALESİ’NDEN...

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ GİRLEVİK ŞELALESİ’NDEN ÇAMURLU SEL SULARI AKMAYA BAŞLADI. BELDEKİ RESTORANLARDA SU BASKINLARI YAŞANIRKEN İŞLETME SAHİPLERİ MASA VE SANDALYELERİ TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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