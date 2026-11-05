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Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

Erzincan'da Girlevik Şelalesi çevresi için hazırlanan koruma amaçlı imar planı revizyonu 11 Ekim'de askıya çıkarıldı; itirazlar 9 Kasım 2026'ya kadar sürecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

Girlevik şelalesi çevresi için revizyon askıya çıkarıldı

Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Girlevik Şelalesi ve çevresine ilişkin koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesini kamuoyunun görüşüne sundu. Planlar, 30 günlük askı süresi boyunca incelenebilecek ve sürecin sonunda nihai değerlendirmeler yapılacak.

askı süreci ve itiraz hakkı:

Askıya çıkarma işlemi 11 Ekim 2026 tarihinde başladı ve itiraz süresi 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında taşınmaz sahipleri ve diğer ilgililer, plan pafta, harita ve notlarını inceleyip mevzuat kapsamında resmi itirazlarını ilgili kuruma iletebilecekler.

planların kapsamı ve teknik detaylar:

Düzenleme kapsamında kamuoyuna sunulan belgeler arasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yer alıyor. Planlar, Girlevik Köyü sınırlarında bulunan 130 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 27 ila 37 numaralı parseller ile tescil harici alanları kapsıyor.

inceleme adresi ve erişim:

İmar planına ait pafta, harita ve plan notları, İzzetpaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde incelenebilecek. İlgililer belgeleri burada görerek itirazları için gerekli belgeleri hazırlayabilir.

Girlevik Şelalesi gibi doğal ve turistik alanlarda yapılan düzenlemelerin amacı korunma ve planlı kullanım olduğundan, sürece katılımın artması hem yerel çıkarların hem de koruma hedeflerinin dengelenmesine katkı sağlayacaktır.

GİRLEVİK&#039;TE İMAR PLANI İÇİN İTİRAZ SÜRECİ 9 KASIM&#039;DA SONA ERİYOR

GİRLEVİK'TE İMAR PLANI İÇİN İTİRAZ SÜRECİ 9 KASIM'DA SONA ERİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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