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Girne açıklarında katamaranın batışı: Üstel sahada olduklarını açıkladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan katamaranla ilgili 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu; can kayıpları ve yaralılar olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Girne açıklarında katamaranın batışı: Üstel sahada olduklarını açıkladı

Girne açıklarında katamaran battı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katamaran tipi yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olmasıyla arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Olayın ardından Girne Limanı'na gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yetkililerle sahada incelemelerde bulundu ve başlangıç bilgilerini paylaştı.

kayıplar ve gemideki yolcu sayısı:

Başbakan Üstel, kazada gemide 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu söyledi. Geminin Girne Limanı'na yaklaşık 7 kilometre açıkta alabora olduğu bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgiler, can kayıpları ve yaralıların olduğunu işaret ediyor.

kurtarma operasyonu ve yetkililerin açıklamaları:

Üstel, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların seferber edildiğini belirterek, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi anbean kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ve tüm kaynakların olay yerinde yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında denizde ve kıyıda arama faaliyetleri devam ederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor ve hastaneler acil durum birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Resmi kurumlar, olayla ilgili detayların netleşmesiyle birlikte kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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