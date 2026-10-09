Girne açıklarındaki Filo Jet soruşturmasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı

Mahkeme, 9 zanlının tutukluluk süresini 7 gün uzattı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada, hakimin kararıyla 9 zanlının tutukluluk süresi bir kez daha uzatıldı. Tutuklular arasında Gemi Direktörü Ali Özdilger, 1. Kaptan Mustafa Öz, 2. Kaptan Merve Nur Seraslan, Baş Makinist Zeki Öz, 2. Makinist Metin Gül ve mürettebattan Serkan Erol, Quadir Quliyer, Vale Huvucadar ve Rashat İbrahimov bulunuyor. Mahkeme duruşması Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve hâkim tutukluluk süresini 7 gün daha uzatma yönünde karar verdi.

VDR cihazı ve ses kayıtlarına ilişkin bulgular:

Soruşturma dosyasına sunulan tahkikat polis raporları, geminin seyir ve ses kayıtlarını tutan VDR (Voyage Data Recorder) cihazında kaza anına ilişkin kayıtların bulunmadığını ortaya koydu. Polis, cihazın 28 Ağustos tarihinde kapatıldığını tespit ettiğini belirtti. Yapılan incelemede VDR'nin iki farklı bağlantı üzerinden çalıştığı, ancak her iki bağlantının da devre dışı bırakıldığının belirlendiği mahkemeye aktarıldı.

Polis, VDR'den elde edilen önceki ses kayıtlarında teknikteki sorunlara dair ifadeler olduğunu ve kayıtların bir kısmında ayak seslerinin duyulduğu ardından cihazın kapatıldığına ilişkin işaretler bulunduğunu kaydetti. Bu nedenle 30 Ağustos'ta meydana gelen facianın yaşandığı ana ilişkin ses kayıtlarının cihazda yer almadığı ifade edildi. Soruşturma, VDR'nin hangi nedenle kapatıldığını, bağlantıların nasıl devre dışı bırakıldığını ve bu işlemi kimin gerçekleştirdiğini açığa çıkarmaya odaklanıyor.

Hakim karşısına sunulan polis beyanında, VDR kapatıldığında kaptan köşküne uyarı verilmesi gerektiği belirtilirken, uyarının olup olmadığı ve cihaz devre dışı iken sefere devam edilme gerekçeleri de araştırılıyor.

Kayda geçen ifadeler ve teknik sorunlara dair inceleme:

Polis, VDR'den elde edilen önceki ses kayıtlarında "Bu gemi bu sezonu çıkarmaz", "Gemide arızalar var" ve "Şirket gemiyi satacak" şeklindeki ifadelerin yer aldığını açıkladı. Bu konuşmaların tarihlerinin, tarafların kim olduğunun ve hangi şartlarda söylendiğinin tespiti için incelemeler sürüyor. Tahkikat makamları, bu tür konuşmaların geminin sefer öncesi teknik yeterliliğinin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Mahkemede ayrıca geminin daha önce geçirdiği tamiratlar ve bu işlemlerden hangi yetkililerin haberdar olduğu tartışıldı. Ali Özdilger duruşmada tamirat için gerekli malzemelerin şirket tarafından satın alındığını, ancak tamiratın yapıldığı konusunda kendisinin bilgisi olmadığını savundu.

Polis, gemide gerçekleştirilen tamiratların hangi tarihlerde yapıldığının, hangi kişilerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin ve ilgili kurumlara bildirim yapılıp yapılmadığının soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti. Ayrıca Liman Başkanlığı’nın ilgili klas kuruluşuna bildirim yükümlülükleri ve teknik işlemlerin denetim süreçleri de soruşturmanın gündeminde.

Arama kurtarma çalışmaları ve can kaybı:

Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye ulaşırken, bir kişinin kayıp olduğu bildirildi ve arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkazdan ulaşılan naaşlara ilişkin çalışmalar gün gün mahkemeye aktarıldı: 3 Ekim'de enkazdan 632 metre uzaklıkta, 4 Ekim'de 1.721 metre, 5 Ekim'de 1.697 metre, 6 Ekim'de 1.800 ve 1.831 metre, 7 Ekim'de 1.900, 1.923 ve 1.941 metre, 8 Ekim'de ise 2.024 metre uzaklıkta naaşlar bulundu.

Ulaşılan naaşların kimlik tespitine yönelik DNA incelemeleri devam ediyor. Mahkeme kayıtlarına göre DNA incelemeleri sonucu Özgür Gönül, Mahmut Demir, Orhan Bekret ve Saliha Miray Biçer olarak kimlikleri tespit edilen cenazalar bulundu.

Soruşturma kapsamında VDR kayıtlarındaki boşluklar, tamirat süreçleri ve bildirim yükümlülükleri arasındaki ilişki titizlikle araştırılmaya devam ediyor. Mahkeme, tutukluluk sürelerinin uzatılması kararını bu kapsamlı soruşturmanın seyrine göre verdi.

KKTC'NİN GİRNE AÇIKLARINDA YAŞANAN GEMİ FACİASINDA BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 9 ZANLININ TUTUKLULUK SÜRESİ 7 GÜN DAHA UZATILDI. FİLO JET GEMİSİNİN VDR CİHAZINDAKİ SES KAYDINDA, "BU GEMİ BU SEZONU ÇIKARMAZ" DENİLDİĞİ DUYULDU.