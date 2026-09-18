Girne açıklarındaki Filo Jet soruşturmasında yeni deliller zanlıların tutukluluğunu uzattı

mahkeme kararının özü:

KKTC’de 30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturmada, dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan dokuz zanlı hakkında mahkeme, soruşturmanın seyrinin devam etmesi gerekçesiyle zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Tutuklular arasında şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov bulunuyor.

WhatsApp yazışmaları ve fotoğraflar:

Polis, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyalleri mahkemeye sundu. Buna göre, yardımcı kaptan Merve N. Sercan ile ilintili olduğu belirtilen 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve tamirin kaptanın bilgisi dahilinde, gelişigüzel şekilde yaptırıldığı yönünde ifadeler bulundu. Mahkemeye ayrıca 7 Haziran tarihli bir WhatsApp görüntüsünün de kızağın kırık olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Polis, hasara ilişkin fotoğrafların mürettebattan birileri tarafından yardımcı kaptana iletildiğini ve yardımcı kaptanın bu fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiğini belirtti. Telefonlar emare olarak alındı ve dijital incelemeler sürüyor.

tamiratın niteliği ve olası sonuçları:

Tahkikat memuru, söz konusu tamiratın uygun bir tersanede ve bilirkişiler eşliğinde yapılmadığının tespit edilmesi halinde soruşturmanın yönünün değişebileceğini ve zanlılara yöneltilen ithamların ağırlaşabileceğini mahkemeye bildirdi. Tamiratın nerede, hangi şartlarda ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin incelemeler devam ediyor.

soruşturmanın diğer bulguları ve deliller:

Mahkemede, faciada halen kayıp olan bir kişinin olay sırasında çektiği ve ailesine gönderdiği tespit edilen videonun savcılıkta bulunduğu, videoda gemi seyir hâlindeyken sol kızağın kırık olduğunun görüldüğü kaydedildi. Ayrıca bazı ifadelerde geminin daha önceden su aldığına ilişkin beyanların olduğu aktarıldı.

Olay gününde gemide 259 yolcu ile 8 mürettebat bulunduğu; geminin sol ön kızağından su alarak alabora olduğu, faciada 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin halen aranmakta olduğu mahkemeye aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin suya bağlı boğulma olduğunun belirlendiği, kayıp 14 kişinin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örneklerinin Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

mürettebat, belgeler ve teknik inceleme:

Mahkemeye verilen bilgilere göre zanlılara alkol ve uyuşturucu testleri uygulandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, bilgisayarlar emare olarak alındı. Polis, geminin kara kutusunun henüz tespit edilemediğini, geminin hız tespitinin yapılamadığını ve bu konuların soruşturmanın önemli başlıklarını oluşturduğunu bildirdi.

Geminin PI sertifikası ile Türk Loydu sertifikasının bulunduğu; Türk Loydu’nun gemiyi son olarak 2 Haziran tarihinde denetlediği, personelden birinin ise 30 Nisan 2026 tarihinde işten ayrıldığı bilgileri mahkemeye sunuldu. Batığın aranmasına ilişkin Türk Loydu’na yazı yazıldığı ve mürettebatın yeterliliklerine yönelik incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Polis, 2023 yılına ait kayıtların Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini, tercüme işlemlerinin yapılacağını belirtti.

idari ve uluslararası iş birlikleri:

Polis, Filo Denizcilik şirketine ilişkin incelemelerin devam ettiğini, şirket yöneticisi Ali Özdüşler dışında diğer yöneticilerin yetkili olmadığı tespitinin mahkemeye iletildiğini kaydetti. Limanlar Dairesi’nden denetim belgeleri istendi ve mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda denetleme yetkisinin hangi kurumda bulunduğunun incelendiği bildirildi. Türkiye’ye adli yardım amacıyla yazı gönderildiği ve soruşturma kapsamında Türkiye’den talep edilen belge ve bilgilerin beklendiği belirtildi.

Polis, meteoroloji verilerine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’ne yazı gönderildiğini, olay günündeki hava şartları ve dalga yüksekliğine dair cevap beklendiğini bildirdi.

soruşturmanın kapsamı ve ilerleyen süreç:

Tahkikat memuru mahkemeye, soruşturma kapsamında 300’ün üzerinde ifade alındığını, mürettebatın yeterlilikleri, şirketin yetki yapısı, denetim belgeleri, geminin hızı ve kara kutusu gibi başlıkların ayrıntılı incelendiğini aktardı. Alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi beklenen belgeler bulunduğu için soruşturmanın tamamlanmadığı ve zanlıların tutukluluğunun uzatılması gerektiği ifade edildi.

Mahkeme bu gerekçelerle zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturmanın dijital delillerin çözümlenmesi, uluslararası yazışmaların sonuçlanması ve teknik bilirkişi raporlarının alınmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya ilerlemesi bekleniyor.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturmada, dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, yardımcı kaptanın 17 Haziran tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirtti. Tahkikat memuru, tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından yapılmadığının anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişebileceğini ve ithamların ağırlaşabileceğini belirtti.