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girne açıklarındaki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

KKTC'nin Girne açıklarında batan 267 yolculu katamarana ilişkin soruşturmada 9 kişi mahkemeye çıkarıldı; 8 ölü, 18 kayıp, incelemeler sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

girne açıklarındaki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

Soruşturma mahkemeye taşındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında dün batan, 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Olayda bildirilen can kaybı 8, kayıp sayısı ise 18 olarak kayda geçti. Soruşturma ve adli süreçler sürüyor.

Gözaltılar ve dava süreci:

Girne Adli Şube'de yürütülen soruşturmada, geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri dahil olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 9 kişinin mahkemeye getirildiği; diğer 7 kişinin ise duruşmada hazır edilmesi için işlemlerin tamamlanmasına yönelik duruşma saatinin 11.30a ertelendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ilk ifadelerinde geminin "ön kısmının koptuğu" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Yetkililer bu beyanı ve olay yerindeki bulguları delil olarak değerlendiriyor.

Soruşturmanın kapsamı ve teknik incelemeler:

Soruşturma, savcılık tarafından "dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" şüphesiyle yürütülüyor. Olayla ilgili arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, adli ve teknik incelemeler de hız kesmeden sürdürülüyor.

Soruşturma dosyasında, geminin gerekli izinlerinin tamam olduğu ve süreçlerin Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından yürütüldüğünün yer aldığı belirtildi. Geminin teknik uygunluğuna ilişkin belgeler ile ruhsat ve izin kayıtları incelemeye alındı; kazanın kesin nedenini belirlemeye yönelik teknik tespitler devam ediyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu ve olayla ilgili kamera görüntüleri kapsamlı şekilde inceleniyor. Yetkililer, hem cezaî sorumluluğun tespitine hem de kayıp ve yaralı tespitine yönelik çalışmaların öncelikli olduğunu vurguluyor.

Olayla ilgili adli süreçler ve teknik raporların sonuçlanması, kazanın kesin nedeninin ve olası sorumluların netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi mahkemeye getirildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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