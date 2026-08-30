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Girne'de katamaran kazasında arama-kurtarma seferberliği sürüyor

Erhürman: Girne'deki katamaran kazasında kurulan Kriz Masasıyla kayıp 23 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor; Türkiye'den destek unsurları sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Girne'de katamaran kazasında arama-kurtarma seferberliği sürüyor

Kriz masası ve yürütülen çalışmalar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından ilgili kurumların katılımıyla bir Kriz Masası kurulduğunu açıkladı. Erhürman, tüm kurumların koordinasyonuyla yürütülen arama-kurtarma operasyonlarında hedefin kayıp 23 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kolluk güçleri, Deniz Kuvvetleri ve Sivil Savunma'nın sahada aktif şekilde görev yaptığını vurguladı ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin olarak "Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun bir çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca Türkiye'den destek sevk edildiğini bildirerek şu bilgiyi paylaştı: Türkiye’den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi.

Sağlık durumu ve topluma verilen bilgiler:

Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra kurtarılan ve yaralananların sağlık takibinin de sürdüğü aktarıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı, yaralıların tedavi süreçlerini izliyor; Erhürman, iki çocuğun yalnızca takip amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu bildirdi ve 2 çocuk ifadesine dikkat çekti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı, yakınları haber alamayanlar için bilgi almak amacıyla KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilebileceğini; Sağlık Bakanlığına ait iletişim hatlarının kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Erhürman, şu an için mevcut verilerin bu bilgilerle sınırlı olduğunu belirterek, kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin kayıp 23 kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde çalıştığını ifade ederek, "Türkiye'den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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