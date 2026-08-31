Girne'de otel su sporları hocası feribot faciasında en az 100 kişiyi kurtardı

Olayın ilk anından gelen kurtarma çabası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında, olay yerinde bulunan bir otelin su sporları eğitmeni Fırat Gencer ilk müdahaleyi yapan isimler arasında yer aldı. Facia sonucunda resmi kayıtlara göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp olarak bildirildi. Gencer, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Olay anı ve müdahale:

Gencer, feribotun denize açıldığı sırada hava şartlarının kötü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük" dedi. Durumu önce sahil güvenliğe bildirdiklerini, kısa süre sonra yardım çağrısı geldiği yönünde bilgi aldıklarını aktardı.

Kurtarma süreci ve yaşanan zorluklar:

Gencer, tekneleriyle yaklaşık 20-25 dakika içinde olay yerine ulaştıklarını söyledi ve ekledi: "Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı." Kurtarma sırasında feribottan denize karışan mazot nedeniyle güçlük çekildiğini belirtti.

Gencer, yardım edilenleri kıyıda bekleyen ekip ve yetkililere teslim ettiklerini ve "yaklaşık iki seferde 100 yolcu" getirdiklerini ifade etti. Kurtarılan sayıyı "en az 100" olarak vurgulayan Gencer, kayıplar için üzgün olduklarını, ellerinden gelenin daha fazlası olmasını dilediklerini belirtti.

Gencer'in aktardıkları, ilk müdahalenin ve sivil çabaların faciada can kayıplarının artmasını sınırladığına işaret ediyor. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları ve resmi soruşturma sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de, feribot faciasında ilk yardıma koşan ve 100 kişiyi kurtaran yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer saniye saniye yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.