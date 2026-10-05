Gişede durdurulan araçtan 2,8 milyon liralık gümrük kaçağı yük ele geçirildi

Operasyonun özeti:

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir araçla gümrük kaçağı eşya sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takip başlatıldı. Otoyol gişelerinde durdurulan araçta, 12 şahsa ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 2,8 milyon TL olan çok sayıda eşya ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aramada tespit edilen ürünler arasında 366 çift spor ayakkabı, 178 kilo kaçak çay, 580 paket kaçak sigara, 550 paket puro, 45 adet elektronik sigara, 8 bin elektronik sigara kartuşu, 93 kilo tütün, 2 bin 250 adet sigara filtresi, 1 hilti ve 2 yabancı menşeli saç düzleştiricisi yer aldı.

Soruşturma ve adımlar:

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

KIRŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİ PİYASA DEĞERİ 2,8 MİLYON TL'LİK GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRDİ.