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Gişeye girerken beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aksaray Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerinde gişeye girerken beton bariyere çarpan 07 LMY 09 plakalı aracın sürücüsü Murat Furkan Kaynak (24) öldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gişeye girerken beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Gişeye girerken beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aksaray Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerinde meydana gelen kazada, gişeye giriş manevrası sırasında bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü. Olayda araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 07 LMY 09 plakalı otomobiliyle gişeye girmek isteyen Murat Furkan Kaynak (24) yönetimindeki araç beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye ilk müdahale olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak müdahaleyi sürdürdü.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı tespit için ekipler tarafından olay yeri incelemesi ve gerekli tutanaklar tutuldu. Yetkililer, trafiğin kontrollü olarak sağlandığını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; olayla ilgili daha fazla bilgi yetkili kurumların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

AKSARAY, ANKARA-NİĞDE OTOYOLU&#039;NDA GİŞEYE GİRMEK İSTERKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ...

AKSARAY, ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDA GİŞEYE GİRMEK İSTERKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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