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Gize'de tren çarpışması: 4 ölü, kurtarma ve soruşturma sürüyor

Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı; yetkililer soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gize'de tren çarpışması: 4 ölü, kurtarma ve soruşturma sürüyor

Gize'de tren kazası

İki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Kaza, Kahire'nin yaklaşık 76 kilometre güneyinde, Gize vilayetinde meydana geldi ve bölgedeki panik kısa sürede yayıldı.

Kaza anı ve müdahale:

Demir yolu yetkilileri, Gize-Fayoum seferini yapan trenin Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptığını bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonların raydan çıktığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Hizmetlerin yeniden başlatılması ve soruşturma:

Demir yolu yetkilileri, Kahire-Yukarı Mısır hattında hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise kazaya ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi ve ihmali tespit edilen herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Mısır’ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi...

Mısır’ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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