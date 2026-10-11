Gizemli kitaplığın son parçası: çocukların sabrı ve ekip dayanışması

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi (ÇES)’nde koruma altında bulunan çocuklar, boş zamanlarını verimli kullanarak anlamlı bir başarıya imza attı. Günler süren dikkatli çalışma ve iş bölümüyle çocuklar, 'Gizemli Kitaplık' adlı 3 bin parçalık dev yapbozu tamamladı.

Etkinliğin öğrenme ve sosyal kazanımları:

Çocuklar, parçaları birleştirirken yalnızca eseri ortaya çıkarmakla kalmadı; sabır, problem çözme ve dikkat becerilerini geliştirdi. Birlikte çalışma süreci, ekip ruhunu güçlendirirken bireysel özgüvenin de artmasına katkı sağladı. Yapbozun tamamlanması çocuklara üretmenin ve ortak hedefe ulaşmanın verdiği somut bir mutluluk sundu.

İl müdürünün katılımı ve anı fotoğrafı:

Yapbozun son aşamalarında çocukları yalnız bırakmayan İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğe eşlik ederek çocukları gayretleri için tebrik etti. Aykut, bu tür faaliyetlerin zihinsel ve sosyal gelişim açısından önemine dikkat çekti. Çocuklar, ortaya çıkan eserin önünde Hasan Aykut ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek günü taçlandırdı.

Etkinlik, koruma altında olan çocukların gündelik yaşamına renk katan, hem eğlenceli hem de eğitici bir faaliyet örneği olarak değerlendirildi. Çocukların sergilediği sabır ve dayanışma, kurum içindeki diğer çalışmalara da ilham verdi.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE (ÇES) KORUMA ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR, BÜYÜK BİR SABIR VE EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ SERGİLEYEREK 3 BİN PARÇALIK YAPBOZU TAMAMLAMAYI BAŞARDI. ÇOCUKLARIN BU ÖZEL MUTLULUĞUNA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT DA ORTAK OLDU.