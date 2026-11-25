olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Çekerek yolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana gelen kazada inşaat işçilerini taşıyan kamyonet tarlaya yuvarlandı. Olayda 5 kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

Kazada, sürücü A.Ç. yönetimindeki 06 FF 3714 plakalı kamyonetin, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü ile yolculardan M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı ve ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.