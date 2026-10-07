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Gizli 'cumhuriyet başsavcısı' oyunu Artuklu'da 8 kişi tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kendilerini 'cumhuriyet başsavcısı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:19

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gizli 'cumhuriyet başsavcısı' oyunu Artuklu'da 8 kişi tutuklandı

Artuklu'da düzenlenen operasyon

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kendilerini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sonucunda 8 kişi yakalandı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

Operasyon ve gözaltılar:

Merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin panel olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın seyri ve vatandaş uyarısı:

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesinin beklendiğini belirtti. Ayrıca vatandaşlar, kendilerini savcı, polis veya asker olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olmaya ve bu tür taleplere itibar etmemeye çağrıldı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE KENDİLERİNİ...

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE KENDİLERİNİ "CUMHURİYET BAŞSAVCISI" OLARAK TANITARAK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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