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Gizli define arayışı ormanda son buldu: beş şüpheli gözaltında

Bartın'da Karainler Köyü'nde izinsiz kazı yapan O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. suçüstü yakalandı; ekipman ve telefonlara el konuldu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gizli define arayışı ormanda son buldu: beş şüpheli gözaltında

Operasyonun seyri ve yakalama:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hareket eden Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın Merkez Karainler Köyü mevkiindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Harekete geçen jandarma, alanda define aradığı belirlenen şahısları suçüstü yakaladı.

Operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. isimli beş şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller:

Jandarma ekipleri olay yerinde, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer malzemeleri ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir inceleme yaptı.

İnceleme ve adli süreç:

Olay yeri inceleme sonucunda ele geçirilen malzemeler ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE, ALANDAKİ İZİNSİZ KAZIDA KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ KAZI, TESPİT...

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE, ALANDAKİ İZİNSİZ KAZIDA KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ KAZI, TESPİT VE TEKNİK EKİPMANLAR İLE DİĞER MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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