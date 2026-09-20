GKV anaokulunda yeni eğitim yılı coşkusu: minikler 'okula hoş geldin' partisiyle başladı

GKV anaokulunda renkli başlangıç:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu minik öğrencilerini 2026-2027 eğitim öğretim yılına 'Okula Hoş Geldin' partisiyle karşıladı. Gözlerindeki parıltı ve yüzlerindeki gülümsemeyle yeni döneme adım atan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte öğrenmenin ve birlikte büyümenin sevincini yaşadı.

Fevzi Gürsel'in mesajı:

Eğitim öğretim yılının başlangıcına dair değerlendirmelerde bulunan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, yeni dönemin heyecanını paylaşarak, "Gaziantep Kolej Vakfı olarak her yeni eğitim yılına, çocuklarımızın gözlerindeki o eşsiz öğrenme tutkusu ve heyecanla başlıyoruz. GKV Anaokulumuzda minik öğrencilerimizin okulun ilk gününü bu kadar renkli, eğlenceli ve sosyal aktivitelerle dolu karşılaması, onların okula olan aidiyet duygusunu en güzel şekilde pekiştiriyor. Okul sadece akademik bir yuva değil; aynı zamanda sevginin, paylaşımın ve keşfetmenin ilk adresidir. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

istasyonlardan öğrenme ve eğlence:

GKV'de hazırlanan özel etkinlik istasyonları, okulun ilk gününü hem eğlenceli hem öğretici kıldı. İngilizce istasyonunda gerçekleştirilen 'Renkler Dansı' etkinliğiyle minikler renkleri hareket ve ritim eşliğinde öğrenirken, dil gelişimine oyunla katkı sağlandı.

Drama istasyonunda 'Çılgın Kovboy Dansı' ile çocukların kahkahaları etkinliği doldurdu; sahne ve rol yapma yoluyla sosyal beceriler ve özgüven pekiştirildi. Hareket Eğitimi istasyonunda ise minikler renkli parkurlarda koşup zıplayarak, trambolinde enerjilerini atarken fiziksel koordinasyonlarını geliştirdiler.

Görsel Sanatlar istasyonunda çocuklar balonları kullanarak birbirinden renkli çiçek vazoları tasarladı; bu çalışma el becerilerini ve yaratıcılığı öne çıkardı. Gün boyunca gerçekleştirilen aktiviteler, öğrencilerin hem bireysel hem de grup içinde öğrenme deneyimini zenginleştirdi.

Okulun ilk günü, ailelerin ve öğretmenlerin katılımıyla aidiyet duygusunu güçlendiren, paylaşma ve keşfetme odaklı bir başlangıç olarak kayda geçti. GKV'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, yeni eğitim-öğretim yılına pozitif bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

GKV, "OKULA HOŞ GELDİN" PARTİSİYLE COŞKULU BİR BAŞLANGIÇ YAPTI