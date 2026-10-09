GKV ile HPC arasında eğitim ve kültür köprüsü

GKV Özel Okulları'nda uluslararası buluşma

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV Özel Okulları), uluslararası eğitim vizyonu doğrultusunda Almanya'daki kardeş okul IB Dünya Okulu HPC International Schooldan üst düzey bir heyet ve öğrenci grubunu kampüsünde ağırladı. Ziyaret, iki kurum arasındaki akademik iş birliğini ve kültürlerarası bağları güçlendirmeyi amaçladı.

Heyette HPC International School Müdürü Elke Heinicke, IB Diploma Programı Koordinatörü Constantin Metzger ile öğretmen ve öğrenciler yer aldı. Bu ziyaret, daha önce GKV'li 26 MYP (Orta Yıllar Programı) öğrencisinin Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iadezi niteliğini taşıdı.

Sınıf içi iş birlikleri ve deneyim paylaşımı:

Ziyaret programında sınıf gözlemleri, ortak ders uygulamaları ve sınav pratiklerine ilişkin deneyim paylaşımı öne çıktı. Öğretmenler arasında mesleki uygulamalar ve değerlendirme yaklaşımları hakkında detaylı bir diyalog kuruldu, öğrenciler ise ortak atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerde bir araya gelerek pratik bir öğrenme ortamı yaşadı.

Her iki kurum da sınırları aşan öğrenme deneyimlerinin, hem akademik başarının hem de öğrenci bakış açılarının gelişmesine katkı sağladığını vurguladı. Heyetler, ilerleyen dönemde birlikte hayata geçirilebilecek projeler, değişim programları ve dijital ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

GKV'nin uluslararası vizyonu ve kararlılığı:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel uluslararasılaşmanın okul kültürü için önemine dikkat çekerek, "GKV için uluslararası bakış açısı; farklı kültürleri yakından tanımayı, zengin perspektiflere açık olmayı ve sürekli olarak birbirinden öğrenmeye istekli olmamızı ifade ediyor" dedi. Gürsel, akademik iş birliklerinin ve kültürlerarası bağların güçlendirilmesine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

GKV Özel Okulları, bu tür karşılıklı ziyaretlerle küresel eğitim ağını genişletmeyi ve öğrencilerini dünya vatandaşlığı bilinciyle geleceğe hazırlamayı sürdürecek.

GKV ÖZEL OKULLARI, ALMANYA HPC INTERNATİONAL SCHOOL HEYETİNİ AĞIRLADI