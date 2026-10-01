Dolar 49,0299 +0,03%
Euro 55,4490 -0,17%
Bist 12.340,80 +3,29%
Altın Gram 6.633,90 +0,52%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,07 +2,08%
--°

GKV'li Beren Kalyoncu Semerkant'ta millî takımın 11'inciliğine katkı verdi

Semerkant'taki 46. FIDE Satranç Olimpiyatları'nda Kadın A Milli Takımımız dünya 11'incisi oldu; GKV'li WFM Beren Kalyoncu da kadrodaydı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV'li Beren Kalyoncu Semerkant'ta millî takımın 11'inciliğine katkı verdi

Türk kadın satrancı Semerkant'ta tarih yazdı

Özbekistan'ın tarihi kentinde düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatları, 190 ülkenin katıldığı yoğun rekabete sahne oldu. Organizasyon sonunda Kadın A Milli Takımımız, elde ettiği dünya 11'inciliği ile Türk satranç tarihinin en iyi derecine ulaşarak dikkat çekti. Bu başarıda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi WFM Beren Kalyoncu da millî forma ile yer alarak pay sahibi oldu.

turnuvanın formatı ve sonuçların önemi:

Olimpiyat, ülke takımlarının birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği takım bazlı bir organizasyon olarak, ülkelerin derinlik ve hazırlık düzeyini ölçen bir platform sunuyor. Kadın A Milli Takımımızın dünya 11'incisi olması, uluslararası arenada süreklilik ve gelişim potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Semerkant'taki performans, genç oyuncuların ve altyapının güçlendiğine dair önemli bir işaret olarak okunuyor.

gkv'den tebrik ve değerlendirme:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Beren Kalyoncu ve takımın başarısını gururla karşıladıklarını belirtti. Gürsel, "Dünyanın dört bir yanından 190 ülkenin katıldığı bu dev organizasyonda Kadın A Milli Takımımızın elde ettiği dünya 11’inciliği, Türk satranç tarihi adına unutulmaz bir milattır" ifadelerini kullandı. Ayrıca okul olarak öğrencilerin akademik ve uluslararası spor disiplinlerinde desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kalyoncu'nun Semerkant'taki performansı, hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin satranç sahnesindeki görünürlüğünü artırırken, genç sporcular için de ilham verici bir örnek oluşturuyor. Bu başarı, gelecekteki turnuvalar için beklentileri yükseltiyor ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğini ön plana çıkarıyor.

ÖZBEKİSTAN’IN TARİHİ SEMERKANT KENTİNDE DÜZENLENEN VE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TAKIM SATRANÇ...

ÖZBEKİSTAN’IN TARİHİ SEMERKANT KENTİNDE DÜZENLENEN VE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TAKIM SATRANÇ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN 46. FIDE SATRANÇ OLİMPİYATLARI’NDA (46TH FIDE CHESS OLYMPİAD) TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ. 190 ÜLKENİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ DEV ORGANİZASYONDA KADIN A MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA 11’İNCİSİ OLARAK TÜRK SATRANÇ TARİHİNİN EN İYİ DERECESİNE İMZA ATTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kafkas üniversitesi'nde HAP sınavı: ekipler 10 yaralının tedavi ve sevk sürecini...
images

Akademide dayanıklılık arayışı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde uluslararası sosyal...
images

Eğitimde belediye desteği: Mersin kurs merkezlerinde 8 bin öğrenci ders başı yap...
images

NÖHÜ'den mikro-tüp yakıt pili çalışmasıyla TÜBA-TEKNOFEST birinciliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı