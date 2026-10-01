GKV'li Beren Kalyoncu Semerkant'ta millî takımın 11'inciliğine katkı verdi

Türk kadın satrancı Semerkant'ta tarih yazdı

Özbekistan'ın tarihi kentinde düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatları, 190 ülkenin katıldığı yoğun rekabete sahne oldu. Organizasyon sonunda Kadın A Milli Takımımız, elde ettiği dünya 11'inciliği ile Türk satranç tarihinin en iyi derecine ulaşarak dikkat çekti. Bu başarıda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi WFM Beren Kalyoncu da millî forma ile yer alarak pay sahibi oldu.

turnuvanın formatı ve sonuçların önemi:

Olimpiyat, ülke takımlarının birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği takım bazlı bir organizasyon olarak, ülkelerin derinlik ve hazırlık düzeyini ölçen bir platform sunuyor. Kadın A Milli Takımımızın dünya 11'incisi olması, uluslararası arenada süreklilik ve gelişim potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Semerkant'taki performans, genç oyuncuların ve altyapının güçlendiğine dair önemli bir işaret olarak okunuyor.

gkv'den tebrik ve değerlendirme:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Beren Kalyoncu ve takımın başarısını gururla karşıladıklarını belirtti. Gürsel, "Dünyanın dört bir yanından 190 ülkenin katıldığı bu dev organizasyonda Kadın A Milli Takımımızın elde ettiği dünya 11’inciliği, Türk satranç tarihi adına unutulmaz bir milattır" ifadelerini kullandı. Ayrıca okul olarak öğrencilerin akademik ve uluslararası spor disiplinlerinde desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kalyoncu'nun Semerkant'taki performansı, hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin satranç sahnesindeki görünürlüğünü artırırken, genç sporcular için de ilham verici bir örnek oluşturuyor. Bu başarı, gelecekteki turnuvalar için beklentileri yükseltiyor ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğini ön plana çıkarıyor.

ÖZBEKİSTAN’IN TARİHİ SEMERKANT KENTİNDE DÜZENLENEN VE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TAKIM SATRANÇ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN 46. FIDE SATRANÇ OLİMPİYATLARI’NDA (46TH FIDE CHESS OLYMPİAD) TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ. 190 ÜLKENİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ DEV ORGANİZASYONDA KADIN A MİLLİ TAKIMIMIZ, DÜNYA 11’İNCİSİ OLARAK TÜRK SATRANÇ TARİHİNİN EN İYİ DERECESİNE İMZA ATTI.