GKV'li küçük piyanist Erva Dertli uluslararası sınavda 'Merit' derecesi aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Dertli, dünya çapında geçerliliğe sahip London College of Music Examinations (LCME) tarafından yapılan Piyano Grade 3 Performans Sınavını 'Merit' derecesiyle tamamladı. Sınav University of West London bünyesinde düzenleniyor ve alınan derece, genç piyanistin teknik ve yorum yeteneğinin uluslararası ölçekte tescil edilmesi anlamına geliyor.

çalışma süreci ve performansın önemi:

Erva'nın sınava hazırlanma sürecinde gösterdiği disiplin ve düzenli çalışmalar, sınav performansına doğrudan yansıdı. Öğrencinin müzikal ifadesi, tuş hakimiyeti ve teknik bilgisi, LCME jürisi tarafından olumlu değerlendirildi. Bu tür uluslararası sınavlar, öğrencilerin yeteneklerini evrensel standartlarla karşılaştırma imkânı sunuyor ve erken yaşta profesyonel beklentilere hazırlıyor.

Okul yetkilileri, Erva'nın başarısının sadece bireysel bir kazanım olmadığını; aynı zamanda Gaziantep ve okulun sanat eğitimine verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Elde edilen sonuç, hem öğrenci hem de eğitim ekibi için motivasyonu artırıcı nitelikte.

okul yönetiminin tebrik mesajı:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürles, Erva'yı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. Gürles, kurumun akademik başarılara ek olarak kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin uluslararası yetkinlik kazanmasını önemsediğini belirtti. Açıklamasında, "Sanatla büyüyen nesiller geleceğimizin teminatıdır" ifadesine yer vererek Erva'nın başarısını vizyonlarının doğrulanması olarak değerlendirdi.

GKV Özel Okulları, çok yönlü gelişim modelleriyle öğrencilerini desteklemeye devam edeceklerini ve sanat alanındaki yetenekleri uluslararası platformlara taşımayı sürdüreceklerini açıkladı. Erva Dertli'nin aldığı 'Merit' derecesi, okulun bu yaklaşımının somut bir sonucu olarak kayda geçti.

GKV’Lİ DERTLİ’NİN PİYANONUN TUŞLARINDA ULUSLARARASI BAŞARISI