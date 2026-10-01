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Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem için başvuruları açtı

Global Engineer Girls Türkiye, 11 yıldır kadın mühendisleri destekliyor. 17 Eylül-8 Ekim arasında Limak Vakfı ve Aile Bakanlığı ortak başvuruları alacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem için başvuruları açtı

Global Engineer Girls Türkiye yeni dönem katılımcılarını bekliyor

Kadınların mühendislik alanında eşit fırsatlara erişimini ve nitelikli kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Global Engineer Girls Türkiye (Türkiye’nin Mühendis Kızları) programında yeni dönem başvuruları başladı. Proje, Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor.

başvuru dönemi ve hedef kitle:

Bu yıl başvurular 17 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Program; URAP 2025-2026 Dünya Alan Sıralaması’na göre Türkiye’de mühendislik alanında listelenen üniversitelerin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören veya bu bölümlere devam edecek 1., 2. ve 3. sınıf kadın lisans öğrencilerini kapsıyor.

programın sunduğu imkânlar:

2015 yılında başlayan program kapsamında bugüne kadar bin 800’ün üzerinde mühendislik öğrencisine öğrenim bursu ve çok yönlü destek sağlandı. Model; burs imkânının yanı sıra mühendislik eğitimi süresince kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük ve koçluk desteği, staj ve istihdam fırsatları ile mesleki ağ kurma olanakları sunuyor.

Program, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlayan bir sosyal fayda modeli olarak konumlanıyor; katılımcılara hem akademik hem de iş hayatına geçiş süreçlerinde destek veriliyor.

uluslararası yayılım ve erişim:

Türkiye’de başlayıp zaman içinde genişleyen proje, bugün Global Engineer Girls çatısı altında sekiz farklı ülkede genç kadın mühendis adaylarına ulaşıyor. Projenin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, İspanya, Mozambik, Fildişi Sahili ve Birleşik Krallık bulunuyor.

Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru koşulları turkiyeninmuhendiskizlari.com internet sitesinde yer alıyor.

KADINLARIN MÜHENDİSLİK ALANINDA EŞİT FIRSATLARA ERİŞİMİNİ VE NİTELİKLİ KADIN İSTİHDAMINI...

KADINLARIN MÜHENDİSLİK ALANINDA EŞİT FIRSATLARA ERİŞİMİNİ VE NİTELİKLİ KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA 11 YILDIR YÜRÜTÜLEN GLOBAL ENGİNEER GİRLS TÜRKİYE (TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI) PROGRAMINDA YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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