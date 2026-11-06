Göbeklitepe film festivali sanat, söyleşi ve arkeolojiyi Şanlıurfa'da buluşturdu

Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapılarını açtı

Bu yıl beşincisi düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ve Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği organizasyonuyla başladı. Açılış programı, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve sanatçı İbrahim Halil Kutluğ’un "İzlerin Hafızası" sergisi izleyicilerle buluştu.

Açılış ve sergi:

Açılış töreninde serginin yanı sıra festivalin çok yönlü bir program sunduğu vurgulandı. Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, açılışı bir konserle yaptıklarını belirterek katılımcılara ve destekçilere teşekkür etti. Doğan, festivalin kapsamını büyütmek için yerel iş dünyasının ve sanatseverlerin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Gösterimler, söyleşiler ve ücretsiz etkinlikler:

Festival boyunca tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olacağı bildirildi. Programda ulusal ve uluslararası film gösterimleri yer alıyor; ayrıca arkeoloji temalı belgeseller, söyleşiler, özel film gösterimleri ve konserler planlandı. Organizasyon, izleyicilere Türkiye’nin Oscar adayı olan bir filmi de izleme fırsatı sunacak.

Festivalin bu yılki ana teması "Sayburç" olarak belirlendi. Etkinlik programı hafta sonuna kadar yoğun bir seçkiyle sürecek; festival yetkilileri Pazar gününe dek devam eden etkinliklerin izleyicilere zengin bir deneyim sunacağını aktardı.

Onur ödülleri bu yıl sinema dünyasının tanınmış isimlerine takdim edilecek. Festival kapsamında onur ödülleri oyuncular Meltem Cumbul ile Menderes Samancılar'a verilecek ve ödül töreni Pazar günü bir konserle son bulacak.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, daha fazla sanatçı ve yönetmen getirmek için toplumun desteğine çağrı yaptı: "Daha fazla büyümek için, daha fazla sanatçı getirmek için, iyi yönetmen getirmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var." Yetkililer, programa katılmak isteyen tüm sanatseverleri ve yerel destekçileri etkinliklere davet ediyor.

Festival, 8 Kasım tarihinde sona erecek olup, program süresince düzenlenen tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak erişilebilecek.

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