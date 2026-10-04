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Göç ritmi Tekirdağ semalarında: leylek sürüsünün dron kaydı

Tekirdağ semalarında dronla kaydedilen görüntüler, güney yönünde göç eden leylek sürüsünün birlikte uçuşunu ve ardından gözden kayboluşunu yansıttı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Göç ritmi Tekirdağ semalarında: leylek sürüsünün dron kaydı

Dronla kaydedilen göç anı

Tekirdağ semalarında, göç mevsiminin etkisiyle güney yönünde ilerleyen çok sayıda leylek, bir dron kamerasına yansıdı. Görüntüler sürünün kent üzerinde bir süre birlikte süzüldüğünü ve gökyüzünde belirgin bir hareketlilik oluştuğunu gösteriyor.

uçuşun gözlemleri:

Kayda takılan leylekler, belli bir süre şehir semalarında dolaştıktan sonra göç güzergahları doğrultusunda ilerleyerek gözden kayboldular. Sürü hâlindeki uçuş, leyleklerin toplu göç davranışını açık biçimde ortaya koydu.

dron görüntülerinin önemi:

Dron kayıtları, kuşların toplu hareketlerini ve göç ritmini şehir perspektifinden izlemeye olanak sağlıyor. Bu tür görüntüler hem görsel belge olarak değer taşıyor hem de halkın doğa olaylarına ilgisini artırmak açısından yararlı oluyor.

GÜNEY YÖNÜNDE GÖÇ EDEN LEYLEK SÜRÜSÜ, TEKİRDAĞ SEMALARINDA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

GÜNEY YÖNÜNDE GÖÇ EDEN LEYLEK SÜRÜSÜ, TEKİRDAĞ SEMALARINDA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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