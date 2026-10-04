Göç ritmi Tekirdağ semalarında: leylek sürüsünün dron kaydı

Dronla kaydedilen göç anı

Tekirdağ semalarında, göç mevsiminin etkisiyle güney yönünde ilerleyen çok sayıda leylek, bir dron kamerasına yansıdı. Görüntüler sürünün kent üzerinde bir süre birlikte süzüldüğünü ve gökyüzünde belirgin bir hareketlilik oluştuğunu gösteriyor.

uçuşun gözlemleri:

Kayda takılan leylekler, belli bir süre şehir semalarında dolaştıktan sonra göç güzergahları doğrultusunda ilerleyerek gözden kayboldular. Sürü hâlindeki uçuş, leyleklerin toplu göç davranışını açık biçimde ortaya koydu.

dron görüntülerinin önemi:

Dron kayıtları, kuşların toplu hareketlerini ve göç ritmini şehir perspektifinden izlemeye olanak sağlıyor. Bu tür görüntüler hem görsel belge olarak değer taşıyor hem de halkın doğa olaylarına ilgisini artırmak açısından yararlı oluyor.

GÜNEY YÖNÜNDE GÖÇ EDEN LEYLEK SÜRÜSÜ, TEKİRDAĞ SEMALARINDA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.