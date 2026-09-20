Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Göcek’te teknelerden arındırılan halk plajı yeniden hizmette

Murat Kurum, Göcek’te teknelerden temizlenen Sıfır Atık vizyonlu ücretsiz halk plajının vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:57

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Göcek’te teknelerden arındırılan halk plajı yeniden hizmette

Göcek halk plajı yeniden hizmette:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı sosyal medya paylaşımında, Muğla’nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının vatandaşların kesintisiz kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum paylaşımında, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin. Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için" ifadelerine yer verdi.

İşlem ve hedefler:

Yetkililer, bölgede teknelerden gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kıyıyı yeniden kullanıma uygun hale getirdiğini belirtti. Plajın ücretsiz olması ve hijyen koşullarının sağlanması, ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirebilmesi için öncelikli hedefler arasında gösterildi.

Sıfır Atık uygulaması ve kapsam:

Bakanlık açıklamasında, Göcek Halk Plajı ile birlikte son 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi. Uygulamanın amacı, kıyılarda sürdürülebilir temizlik ve kaynak yönetimi sağlayarak halkın denizle güvenli biçimde buluşmasını desteklemektir.

GÖCEK&#039;TE TEMİZLENEN PLAJ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU

GÖCEK'TE TEMİZLENEN PLAJ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı