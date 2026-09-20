Göcek’te teknelerden arındırılan halk plajı yeniden hizmette

Göcek halk plajı yeniden hizmette:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı sosyal medya paylaşımında, Muğla’nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının vatandaşların kesintisiz kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum paylaşımında, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin. Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için" ifadelerine yer verdi.

İşlem ve hedefler:

Yetkililer, bölgede teknelerden gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kıyıyı yeniden kullanıma uygun hale getirdiğini belirtti. Plajın ücretsiz olması ve hijyen koşullarının sağlanması, ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirebilmesi için öncelikli hedefler arasında gösterildi.

Sıfır Atık uygulaması ve kapsam:

Bakanlık açıklamasında, Göcek Halk Plajı ile birlikte son 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi. Uygulamanın amacı, kıyılarda sürdürülebilir temizlik ve kaynak yönetimi sağlayarak halkın denizle güvenli biçimde buluşmasını desteklemektir.

GÖCEK'TE TEMİZLENEN PLAJ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU