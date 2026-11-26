Operasyonun kısa özeti:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir-İstanbul otoyolu Batı gişelerinde yaptığı kontrolde iki araç durduruldu. Yapılan aramada toplam 27 Afganistan uyruklu şahıs ele geçirildi; bunların 13'ü yetişkin, 14'ü çocuk olarak kaydedildi.

Operasyon ayrıntıları:

Kontroller sırasında araçlarda görevli ekipler tarafından tespit edilen kişilerle birlikte ayrıca 3 şüpheli organizatör gözaltına alındı. Olay yerindeki arama ve kimlik tespit işlemleri ekiplerce titizlikle yürütüldü.

Yasal süreç ve sevk:

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e sevk edildi. Şüpheli organizatörler ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA GÖÇMEN OPERASYONU 3'Ü ORGANİZATÖR 13 YETİŞKİN VE 14 ÇOCUK 27 AFGAN GÖÇMENİ YAKALANDI