Operasyonun kısa özeti:
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir-İstanbul otoyolu Batı gişelerinde yaptığı kontrolde iki araç durduruldu. Yapılan aramada toplam 27 Afganistan uyruklu şahıs ele geçirildi; bunların 13'ü yetişkin, 14'ü çocuk olarak kaydedildi.
Operasyon ayrıntıları:
Kontroller sırasında araçlarda görevli ekipler tarafından tespit edilen kişilerle birlikte ayrıca 3 şüpheli organizatör gözaltına alındı. Olay yerindeki arama ve kimlik tespit işlemleri ekiplerce titizlikle yürütüldü.
Yasal süreç ve sevk:
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e sevk edildi. Şüpheli organizatörler ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA GÖÇMEN OPERASYONU 3'Ü ORGANİZATÖR 13 YETİŞKİN VE 14 ÇOCUK 27 AFGAN GÖÇMENİ YAKALANDI
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