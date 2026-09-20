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Göçmen kökenli adayın önü açıldı: Berlin'de sol parti öne geçti

Berlin'de resmi olmayan sonuçlara göre Sol Parti yüzde 25,8 ile birinci oldu; Elif Eralp'in başbakanlığı koalisyon görüşmeleriyle netleşecek.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

Göçmen kökenli adayın önü açıldı: Berlin'de sol parti öne geçti

Resmi olmayan sonuçlar ve seçim kapsamı:

Almanya'nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları, iki ayrı bölgede farklı siyasi eğilimler ortaya koydu. Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmen için kurulan 2 bin 542 sandıkta oy kullanıldı; Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,5 milyon seçmen 71 parlamento üyesini belirlemek için sandığa gitti.

Berlin seçimlerinde ilk kez 16 yaşını dolduran seçmenlerin oy kullanabilmesi de süreçte belirleyici bir yenilik olarak kayda geçti. Sandıkların kapanmasının ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlar, bölgeler arasındaki siyasi ayrışmayı ortaya koydu.

Berlin'de sonuçlar ve siyasi yansımalar:

Berlin'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sol Parti yüzde 25,8 oyla birinci sırada yer aldı. Partinin başbakan adayı Elif Eralp için bu tablo, Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olma ihtimalinin kapısını araladı; ancak Eralp'ın başbakanlığı, yapılacak koalisyon görüşmelerinin ardından netleşecek.

Sandık çıkış anketlerine göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin'de yüzde 20 oyla ikinci geldi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16, Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 12 olarak gösterildi. Bu dağılım, Berlin'de koalisyon matematiğinin ve müzakerelerin belirleyici olacağı anlamına geliyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de tablo:

Mecklenburg-Vorpommern'de açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre ise aşırı sağcı AfD yüzde 37,1 ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada SPD yüzde 35,6 ile takip edildi; Sol Parti yüzde 7,4 ile üçüncü oldu.

Bu eyalette CDU yüzde 5,4 oy alarak yüzde 5 barajını kıl payı aşmış görünüyor; sonuç, partinin tarihindeki düşük oy oranlarından biri olarak değerlendiriliyor. Elde edilen sonuçlar, her iki eyalette de gelecekteki koalisyon tercihleri ve federal siyasete yansımalar açısından yakından izlenecek.

Sonuçların resmi olmayan niteliği ve koalisyon görüşmeleri göz önüne alındığında, adayların ve partilerin nihai pozisyonları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

AFD TEŞKİLATI

AFD TEŞKİLATI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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