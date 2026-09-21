Göçmen kökenli liderin yükselişi: Berlin'de yeni dönem

Elif Eralp'in zaferi ve mesajı:

Almanya'da yapılan eyalet seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Sol Parti, Berlin'de yüzde 25,8 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Partinin başbakan adayı Elif Eralp, zaferin ardından Türk basınından İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu ve bunun göçmen kökenli bir kadın için tarihsel bir adım olduğunu vurguladı.

Eralp, "Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin'de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber becerdik, tüm Berlinlilerle beraber bütün göçmen kökenli insanlarla beraber ve herkesle beraber tarih yazdık. Çok mutluyum bunun için" ifadelerini kullandı. Konuşmasında birlik ve temsil vurgusu öne çıktı; "Hepimiz bu şehrin bu ülkenin bir parçasıyız" çağrısını yineledi.

Seçim sonrası beklentiler ve güven:

Eralp, seçmenlere teşekkür ederek "Beni çok desteklediniz bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hep beraber Berlin’i daha iyi bir yer yapacağız" dedi. Seçim sonuçlarını kendisine ve partisine duyulan güvenle ilişkilendiren Eralp, "Berlinliler bana ve bize güvendiler. Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız. Şimdiden bunu yapacağız" şeklinde konuştu.

Başbakanlığa giden yolda kendisini bekleyen zorlu koalisyon görüşmelerine de değinen Eralp, bu görüşmelerde önceliklerini net olarak ortaya koydu: "Bizim için en önemli sorun kira sorunu çünkü kiralar çok fırladı. Bir sürü insan kiralarını ödeyemiyor." Eralp, bu konuda en yakın pozisyona sahip partiler olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar ile görüşmeleri sürdüreceklerini ve "umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız" dedi.

Toplumsal çağrı ve kutlama:

Eralp, özellikle Türk toplumuna ve diğer göçmen kökenli topluluklara siyasete katılma çağrısı yaptı: "Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu da gösterelim. Parlamentolara, meclislere, ekonomiye her yere gidelim ve sesimizi yükseltelim."

Seçim kutlamalarında da türkü ve ritimler vardı; Eralp, partisi tarafından düzenlenen etkinlikte "Erik Dalı" türküsü eşliğinde partililerle birlikte kutladı ve halay çekildi. Eralp, ayrımcılığa karşı birlikte durma vurgusunu yineleyerek, yaşanan haksızlıklara rağmen elde edilen sonucun "sadece Berlin, Almanya değil bütün dünya için çok güzel bir sinyal" olduğunu belirtti.

Almanya’da yapılan eyalet seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 25,8 oyla sandıktan birinci çıkan Sol Partinin Berlin Eyalet Başbakanı adayı Elif Eralp, göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını belirterek, " Hepimiz bu şehrin bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara meclislere ekonomiye her yere girerek gösterelim ve sesimizi yükseltelim" dedi.