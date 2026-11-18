Godiva 100. yılını İstanbul'da kutladı

Godiva, kuruluşundan itibaren günümüze taşıdığı Belçika çikolata geleneğini İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle anladı. Markanın yüzüncü yılına özel buluşmada, çikolata ustalığı ile çağdaş sanat bir araya getirildi; etkinlik kamu, iş ve sanat dünyasından geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinlik ve katılımcılar:

Etkinlikte TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla gibi kamu temsilcilerinin yanı sıra iş ve sanat çevrelerinden çok sayıda davetli hazır bulundu. Organizasyon, markanın hem yerel hem küresel kimliğini vurgulayan bir platform sundu.

Sanat ve koleksiyonun buluşması:

Etkinlikte sanatçı Ekrem Yalçındağ için hazırlanan 'Feels Like Home' koleksiyonu sergilendi. Yalçındağ, çalışmasında çikolatanın koku ve tadının uyandırdığı tanıdıklık ve aidiyet duygusunu temel aldı; tasarımlar kutu ve tekstil yüzeylerinin yanı sıra özel çikolata kalıplarına da taşındı. Koleksiyonun Tablets edisyonunda Yalçındağ'ın tekrar, ritim ve renkten beslenen görsel dili öne çıkarken, Carrés edisyonunda sanatçının Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki 2014 tarihli 'Impressions' adlı eseri yeniden yorumlandı.

Marka mirası ve ifadeler:

GODIVA'nın kökenleri 1926 yılında Pierre Draps tarafından Brüksel'de atıldı; bilgi aktarımı, ustalık ve ayrıntılara verilen önem markanın temelini oluşturdu. Markanın yüz yılına dair görüşlerini paylaşan Murat Ülker, 2008 yılında gerçekleştirilen satın almanın GODIVA'nın küresel büyüme yolculuğunda dönüm noktası olduğunu vurguladı ve lüksün demokratikleştirilmesi yaklaşımını öne çıkardı. pladis TURCAMENA Başkanı Özgür Kölükfakı ise GODIVA'nın kaliteye bağlılığı ve Belçika geleneğine saygısının yüz yıldır aynı kaldığını belirtti.

Sanatçı Ekrem Yalçındağ çalışmasını şöyle anlattı: tasarım sürecinde çikolatayı sürekli düşündüğünü, koleksiyonun ev hissi ve tanıdıklık duygusundan doğduğunu söyledi. Bu yaklaşım, eserin yalnızca görsel değil, dokunma ve tatma duyuları üzerinden de deneyimlenmesini hedefliyor.

Lezzetler ve geleceğe bakış:

İstanbul buluşmasında Godiva çikolata şefleri Ilse Wilmots, Elif Yardım ve Angel R. Betancourt markanın mirasından ilham alan özel tadımlar sundu. Sunulan lezzetler, Godiva'nın Belçika ustalığını yeni yorumlarla bir araya getirdi.

Marka, 100. yıl kutlamalarını Japonya ve Amerika ile başlattı; Şanghay'daki 23 Eylül etkinliğiyle Ekrem Yalçındağ iş birliği tanıtıldı. Kutlamalar Riyad ve İstanbul'la devam ederken yolculuk Godiva'nın doğduğu Belçika'da tamamlanacak. İkinci yüzyıla girerken Godiva, geleneksel çikolata ustalığını yeni lezzetler, gelişimci iş birlikleri ve deneyimlerle geleceğe taşımayı sürdürecek.

ETKİNLİKTE AYRICA, TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, TİCARET BAKAN YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI İSRAFİL KIŞLA BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMU, İŞ VE SANAT DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA DAVETLİ YER ALDI.