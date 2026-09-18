Göğceli Camii 8,5 asırlık ahşabını koruyarak yeniden hayat buluyor

Restorasyon çalışmaları devam ediyor:

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki yaklaşık 850 yıllık Göğceli Camiinin restorasyon çalışmaları, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor. Projede, yapının özgün dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Restorasyon için ayrılan bütçe 32 milyon 730 bin lira olarak belirlendi ve çalışmalar Şubat 2026’da başladı.

Ahşap yapı titizlikle korunuyor:

Tarihi caminin inşasında kullanılan ve Selçuklu dönemine tarihlenen çantı yani kurt boğazı geçme tekniği ile oluşturulmuş ahşap taşıyıcı sistem üzerindeki müdahaleler, aslına sadık kalarak planlanıyor. Çatıda yapının geleneksel mimari özelliklerine uygun olarak özgün hartama sistemine dönüş sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda kalem işleri ve ahşap unsurların korunması için geçici koruyucu çatı uygulaması yapılıyor; ayrıca ahşap yüzeyler, haşerelere karşı özel ilaçlarla korunuyor ve yapıdaki statik sorunlar onaylı restorasyon projesine uygun biçimde gideriliyor.

Güvenlik ve gelecek planları:

Restorasyon kapsamında yapının çağdaş gereksinimleri de ele alınıyor. Tarihi yapının elektrik tesisatı tamamen yenilenirken, enerji ihtiyacına yönelik jeneratör desteği sağlanıyor ve olası yangın risklerine karşı saha tipi yangın dolapları kuruluyor. Şu ana kadar çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı %15’i aştı. Proje takvimine göre restorasyonun 20 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından, Göğceli Camii’nin özgün mimari kimliğinin korunarak yeniden tam kapasiteyle ibadete açılması ve yapının Anadolu ahşap mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak korunması hedefleniyor. Ayrıca restorasyon sürecinin sonrasında tarihi yapının UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesine sunulması için tescil çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 850 YILLIK GÖĞCELİ ÇİVİSİZ CAMİİ’NDE, YAPININ ÖZGÜN DOKUSUNUN KORUNARAK GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.