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Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

Elazığ-Pertek kara yolunda seyreden aracın yakınına düşen yıldırım, aracın kamerasına yansıdı; olay kısa süreli paniğe neden oldu, can veya mal kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:19

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

O anlar araç kamerasında:

Elazığ'da dün etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Elazığ-Pertek kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. Olay anı, aracın kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın çarpmasıyla çevrenin bir anda parlak bir ışıkla aydınlandığı ve gök gürültüsünün duyulduğu görülüyor. Kayıtlarda anlık parlaklık ve ses efektleri dikkat çekiyor.

Gelişmeler ve etkileri:

Kısa süreli paniğe yol açan olayda, yetkililer ve görgü tanıkları söz konusu noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Olayda can veya mal kaybı olmadığı aktarıldı.

Yıldırımın araca doğrudan isabet etmemesi, yaşanan olayı sınırlı etkide tutarken, araç kamerasına yansıyan görüntüler bölgedeki sağanak yağışın şiddetini görsel olarak belgeledi.

ELAZIĞ-PERTEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN YAKININA YILDIRIM DÜŞTÜ. O ANLAR ARAÇ...

ELAZIĞ-PERTEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN YAKININA YILDIRIM DÜŞTÜ. O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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